Доброволець ЗСУ під ніком "Той повар з 0" веде свій блог у Тікток та має шалену популярність. Нещодавно він поділився своїм сімейним рецептом настоянки з груші.

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Рецепт грушевої настоянки

Час : 20 хвилин + час настоятися

: 20 хвилин + час настоятися Порцій: 6

Інгредієнти:

– 4 груші;

– гвоздика до смаку;

– 100 грамів меду;

– 2 палички кориці;

– пів літра горілки.

Приготування:

Помийте грушу та розріжте на скибочки. Помістіть їх у чисту банку. Зверху влийте мед та посипте спеції. Залийте все горілкою, добре збовтайте. Дайте настоятися 10 днів у темному приміщенні.

Смачного!

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