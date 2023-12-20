Доброволець ЗСУ під ніком "Той повар з 0" веде свій блог у Тікток та має шалену популярність. Нещодавно він поділився своїм сімейним рецептом настоянки з груші.
Цікаво Експрес-вечеря без турбот: як приготувати смачні страви всього за 20 хвилин
Рецепт грушевої настоянки
- Час: 20 хвилин + час настоятися
- Порцій: 6
Приготування:
- Помийте грушу та розріжте на скибочки.
- Помістіть їх у чисту банку.
- Зверху влийте мед та посипте спеції.
- Залийте все горілкою, добре збовтайте.
- Дайте настоятися 10 днів у темному приміщенні.
Смачного!