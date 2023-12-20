Доброволець ЗСУ під ніком "Той повар з 0" веде свій блог у Тікток та має шалену популярність. Нещодавно він поділився своїм сімейним рецептом настоянки з груші.

Цікаво Експрес-вечеря без турбот: як приготувати смачні страви всього за 20 хвилин

Рецепт грушевої настоянки

  • Час: 20 хвилин + час настоятися
  • Порцій: 6

Приготування:

  1. Помийте грушу та розріжте на скибочки.
  2. Помістіть їх у чисту банку.
  3. Зверху влийте мед та посипте спеції.
  4. Залийте все горілкою, добре збовтайте.
  5. Дайте настоятися 10 днів у темному приміщенні.

Смачного!