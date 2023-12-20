Доброволец ВСУ под ником "Тот повар из 0" ведет свой блог в ТікТок и пользуется безумной популярностью. Недавно он поделился своим семейным рецептом настойки из груши.
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Рецепт грушевой настойки
- Время: 20 минут + время настояться
- Порций: 6
Приготовление:
- Помойте грушу и разрежьте на ломтики.
- Поместите его в чистую банку.
- Сверху влейте мед и посыпьте специи.
- Залейте все водкой, хорошо взболтайте.
- Дайте 10 дней настояться в темном помещении.
Приятного аппетита!