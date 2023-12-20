Доброволец ВСУ под ником "Тот повар из 0" ведет свой блог в ТікТок и пользуется безумной популярностью. Недавно он поделился своим семейным рецептом настойки из груши.

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Рецепт грушевой настойки

  • Время: 20 минут + время настояться
  • Порций: 6

Приготовление:

  1. Помойте грушу и разрежьте на ломтики.
  2. Поместите его в чистую банку.
  3. Сверху влейте мед и посыпьте специи.
  4. Залейте все водкой, хорошо взболтайте.
  5. Дайте 10 дней настояться в темном помещении.

Приятного аппетита!