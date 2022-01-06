Варенуха – это ароматный напиток, который станет ярким дополнением к любому праздничному столу. Готовить его очень легко, а вековые традиции придают его вкусу особых ноток.

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Главный секрет варенухи – правильные пропорции и длительный процесс упряжения. По желанию ее можно сделать алкогольной, но и без хмеля она станет любимцем всех гостей. Кроме того, такую варенуху можно предложить и детям.

Рецепт безалкогольной варенухи

Время: 6 часов

Порций: 8

Вкус истории / Фото Pixabay

Ингредиенты

3 литра воды;

сушеницы яблок, груш, слив, вишен – 600 грамм;

3 палочки корицы;

6 звездочек кардамона;

10 звездочек гвоздики;

10 горошин душистого перца;

1 стручковый перец;

сушеная кожура 1 лимона;

100 грамм меда.

Приготовление

Промываем все сухофрукты под проточной водой. Затем заливаем водой и доводим до кипения. Оставляем в теплом месте или на очень слабом огне на 15 – 30 минут. Добавляем в компот все пряности, еще раз доводим до кипения. Посуду плотно накрываем крышкой и ставим на 2 часа в разогретую до 80 градусов духовку. Затем ослабляем огонь до 40 градусов и оставляем еще на 2 – 3 часа. Напиток должен запариваться, но не кипеть. Вынимаем напиток из печи, он готов к употреблению. Сваренные сухофрукты можно использовать в варениках, пирогах или других десертах.