Варенуха – це духмяний напій, який стане яскравим доповненням до будь-якого святкового столу. Готувати його дуже легко, а вікові традиції додають в його смак особливі нотки.
Не пропустіть Коли смачно всім: 3 легкі рецепти ситних сніданків для себе та рідних
Головний секрет варенухи – правильні пропорції та тривалий процес упрівання. За бажання її можна зробити алкогольною, але і без хмелю вона стане улюбленцем всіх гостей. Окрім того, таку варенуху можна запропонувати і дітям.
Рецепт безалкогольної варенухи
Час: 6 годин
Порцій: 8
Смак історії / Фото Pixabay
Інгредієнти
- 3 літри води;
- сушениці яблука, груші, сливи, вишні – 600 грам;
- 3 палички кориці;
- 6 зірочок кардамону;
- 10 зірочок гвоздики;
- 10 горошин духмяного перцю;
- 1 стручковий перець;
- сушена шкірка 1 лимону;
- 100 грам меду.
Приготування
- Промиваємо усі сухофрукти під проточною водою. Потім заливаємо водою та доводимо до кипіння. Залишаємо у теплому місці або на дуже слабкому вогні на 15 – 30 хвилин.
- Додаємо до узвару всі прянощі, ще раз доводимо до кипіння. Посуд щільно накриваємо кришкою та ставимо на 2 години у розігріту до 80 градусів духовку. Потім змуншуємо вогонь до 40 градусів та залишаємо ще на 2 – 3 години. Напій має запарюватись, але не кипіти.
- Виймаємо напій з печі, він готовий до вживання. Зварені сухофрукти можна використати у варениках, пирогах чи інших десертах.