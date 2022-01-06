Варенуха – це духмяний напій, який стане яскравим доповненням до будь-якого святкового столу. Готувати його дуже легко, а вікові традиції додають в його смак особливі нотки.

Не пропустіть Коли смачно всім: 3 легкі рецепти ситних сніданків для себе та рідних

Головний секрет варенухи – правильні пропорції та тривалий процес упрівання. За бажання її можна зробити алкогольною, але і без хмелю вона стане улюбленцем всіх гостей. Окрім того, таку варенуху можна запропонувати і дітям.

Рецепт безалкогольної варенухи

Час: 6 годин

Порцій: 8

Смак історії / Фото Pixabay

Інгредієнти

3 літри води;

сушениці яблука, груші, сливи, вишні – 600 грам;

3 палички кориці;

6 зірочок кардамону;

10 зірочок гвоздики;

10 горошин духмяного перцю;

1 стручковий перець;

сушена шкірка 1 лимону;

100 грам меду.

Приготування

Промиваємо усі сухофрукти під проточною водою. Потім заливаємо водою та доводимо до кипіння. Залишаємо у теплому місці або на дуже слабкому вогні на 15 – 30 хвилин. Додаємо до узвару всі прянощі, ще раз доводимо до кипіння. Посуд щільно накриваємо кришкою та ставимо на 2 години у розігріту до 80 градусів духовку. Потім змуншуємо вогонь до 40 градусів та залишаємо ще на 2 – 3 години. Напій має запарюватись, але не кипіти. Виймаємо напій з печі, він готовий до вживання. Зварені сухофрукти можна використати у варениках, пирогах чи інших десертах.

Сайт 24 каналу вітає усіх з Новим 2022 роком та прийдешнім Різдвом Христовим. Дякуємо, що довіряєте – ми разом змінюємо країну на краще.