Не глинтвейном единственным: рецепт фантастической варенухи

6 января 2022 , 14:20
Читати новину українською

Источник:

ВВС

Глинтвейн – традиционный зимний напиток, согревающий каждого. Но украинская кухня может удивить и собственным напитком, рецепт которого прошел через столетия.

Варенуха – это ароматный напиток, который станет ярким дополнением к любому праздничному столу. Готовить его очень легко, а вековые традиции придают его вкусу особых ноток.

Не пропустите Когда вкусно всем: 3 легких рецепта сытных завтраков для себя и родных

Главный секрет варенухи – правильные пропорции и длительный процесс упряжения. По желанию ее можно сделать алкогольной, но и без хмеля она станет любимцем всех гостей. Кроме того, такую варенуху можно предложить и детям.

Рецепт безалкогольной варенухи

Время: 6 часов

Порций: 8

Вкус истории / Фото Pixabay

Ингредиенты

  • 3 литра воды;
  • сушеницы яблок, груш, слив, вишен – 600 грамм;
  • 3 палочки корицы;
  • 6 звездочек кардамона;
  • 10 звездочек гвоздики;
  • 10 горошин душистого перца;
  • 1 стручковый перец;
  • сушеная кожура 1 лимона;
  • 100 грамм меда.

Приготовление

  1. Промываем все сухофрукты под проточной водой. Затем заливаем водой и доводим до кипения. Оставляем в теплом месте или на очень слабом огне на 15 – 30 минут.
  2. Добавляем в компот все пряности, еще раз доводим до кипения. Посуду плотно накрываем крышкой и ставим на 2 часа в разогретую до 80 градусов духовку. Затем ослабляем огонь до 40 градусов и оставляем еще на 2 – 3 часа. Напиток должен запариваться, но не кипеть.
  3. Вынимаем напиток из печи, он готов к употреблению. Сваренные сухофрукты можно использовать в варениках, пирогах или других десертах.
Сайт 24 канала поздравляет всех с Новым 2022 годом и грядущим Рождеством Христовым. Спасибо, что доверяете – мы вместе меняем страну к лучшему.
Автор: Лілія Імбіровська-Сиваківська