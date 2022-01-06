Не глинтвейном единственным: рецепт фантастической варенухи
6 января 2022 , 14:20Читати новину українською
Источник:ВВС
Глинтвейн – традиционный зимний напиток, согревающий каждого. Но украинская кухня может удивить и собственным напитком, рецепт которого прошел через столетия.
Варенуха – это ароматный напиток, который станет ярким дополнением к любому праздничному столу. Готовить его очень легко, а вековые традиции придают его вкусу особых ноток.
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Главный секрет варенухи – правильные пропорции и длительный процесс упряжения. По желанию ее можно сделать алкогольной, но и без хмеля она станет любимцем всех гостей. Кроме того, такую варенуху можно предложить и детям.
Рецепт безалкогольной варенухи
Время: 6 часов
Порций: 8
Вкус истории / Фото Pixabay
Ингредиенты
- 3 литра воды;
- сушеницы яблок, груш, слив, вишен – 600 грамм;
- 3 палочки корицы;
- 6 звездочек кардамона;
- 10 звездочек гвоздики;
- 10 горошин душистого перца;
- 1 стручковый перец;
- сушеная кожура 1 лимона;
- 100 грамм меда.
Приготовление
- Промываем все сухофрукты под проточной водой. Затем заливаем водой и доводим до кипения. Оставляем в теплом месте или на очень слабом огне на 15 – 30 минут.
- Добавляем в компот все пряности, еще раз доводим до кипения. Посуду плотно накрываем крышкой и ставим на 2 часа в разогретую до 80 градусов духовку. Затем ослабляем огонь до 40 градусов и оставляем еще на 2 – 3 часа. Напиток должен запариваться, но не кипеть.
- Вынимаем напиток из печи, он готов к употреблению. Сваренные сухофрукты можно использовать в варениках, пирогах или других десертах.