Сезон соления продолжается. Для квашения огурцов или помидоров не советуют использовать пластиковые бутылки, контейнеры или целлофановые пакеты.

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Как лучше засолить огурцы

Как уже было сказано, избегайте любого пластика. Несколько лет назад была "мода" на квашение огурцов в пластиковых ведрах, бутылках или контейнерах. Но опытные хозяйки не рекомендуют сохранять так эту консервацию.

Пластмассовые изделия содержат бисфенол, который попадает в пищу и может оказывать негативное влияние на продукты. Лучше всего квасить огурцы в банках, керамике или бочках.

Что может быть лучше хрустящих огурчиков / Фото unsplash

Банки должны удовлетворять нескольким требованиям. Во-первых, они должны быть прозрачными и из бесцветного стекла, что поможет контролировать состояние соленых огурцов. Ни в коем случае они не могут быть старыми и со сколами.

О чем нужно помнить при засолке огурцов

Соление огурцов – занятие не сложное, но соблюдать несколько правил следует. Прежде всего следует избегать заливки их кипятком, поскольку таким образом они могут потерять много витаминов и минералов.

Вода, предназначенная для закладки в банки с овощами и добавками, должна быть теплой. Растворив соль в горячей жидкости, не забудьте довести ее до комнатной температуры.