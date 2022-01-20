Не отличишь от оригинала: как приготовить популярный крекер дома
Источник:ютуб Лилии Цвит
Если вы тоже обожаете крекер TUC – этот рецепт для вас. Всего несколько легких движений и хрустящий, соленый крекер будет на вашем столе. А с чем его есть: с крем-сыром, паштетом или с любимым напитком – неважно!
Рецепт домашнего крекера
- Время: 60 минут
- Порции: 300 граммов печенья
Читайте также Как вернуться в форму после праздников: ТОП-5 советовИнгредиенты:
– 300 граммов муки (50 граммов на посыпку);
– 1 чайная ложка соли;
– 1 чайная ложка сахара;
– 1 чайная ложка разрыхлителя;
– 150 миллилитров молока;
– 40 миллилитров масла (1 столовая ложка дополнительно).
Для смазки:
– 1 столовая ложка воды;
– 1 столовая ложка масла;
– соль.
Приготовление:
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Смешайте просеянную муку с сахаром, разрыхлителем и солью.
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Отдельно соедините масло и молоко – перемешайте.
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Влейте молочную смесь в муку и замесите тесто. В конце добавьте еще 1 столовую ложку масла и еще раз вымешайте тесто.
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Накройте тесто слоем пищевой пленки и оставьте на 30 минут.
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Раскатайте половину теста на слое пищевого пергамента. Толщина теста должна быть 1-2 миллиметра.
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Вырежьте из него квадратики, чтобы придать крекеру форму.
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Проколите тесто вилкой, чтобы оно не скручивалось во время выпекания.
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Смешайте масло и воду и смажьте тесто. Посыпьте солью.
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Выпекайте крекер в разогретой до 200 градусов духовке 8 – 10 минут.
Приятного аппетита!
Видеорецепт приготовления домашнего крекера: