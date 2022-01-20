Не отличишь от оригинала: как приготовить популярный крекер дома

20 января 2022 , 22:07
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Источник:

ютуб Лилии Цвит

Если вы тоже обожаете крекер TUC – этот рецепт для вас. Всего несколько легких движений и хрустящий, соленый крекер будет на вашем столе. А с чем его есть: с крем-сыром, паштетом или с любимым напитком – неважно!

Рецепт домашнего крекера

  • Время: 60 минут
  • Порции: 300 граммов печенья

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Ингредиенты:
– 300 граммов муки (50 граммов на посыпку);
– 1 чайная ложка соли;
– 1 чайная ложка сахара;
– 1 чайная ложка разрыхлителя;
– 150 миллилитров молока;
– 40 миллилитров масла (1 столовая ложка дополнительно).
Для смазки:
– 1 столовая ложка воды;
– 1 столовая ложка масла;
– соль.

Приготовление:

  1. Смешайте просеянную муку с сахаром, разрыхлителем и солью.

  2. Отдельно соедините масло и молоко – перемешайте.

  3. Влейте молочную смесь в муку и замесите тесто. В конце добавьте еще 1 столовую ложку масла и еще раз вымешайте тесто.

  4. Накройте тесто слоем пищевой пленки и оставьте на 30 минут.

  5. Раскатайте половину теста на слое пищевого пергамента. Толщина теста должна быть 1-2 миллиметра.

  6. Вырежьте из него квадратики, чтобы придать крекеру форму.

  7. Проколите тесто вилкой, чтобы оно не скручивалось во время выпекания.

  8. Смешайте масло и воду и смажьте тесто. Посыпьте солью.

  9. Выпекайте крекер в разогретой до 200 градусов духовке 8 – 10 минут.

Приятного аппетита!

Видеорецепт приготовления домашнего крекера:

 

Автор: Богданна Рибак