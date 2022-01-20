Рецепт домашнього крекера
- Час: 60 хвилин
- Порції: 300 грамів печива
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Приготування:
- Змішайте просіяне борошно з цукром, розпушувачем та сіллю.
- Окремо з'єднайте олію та молоко – перемішайте.
- Влийте молочну суміш до борошна та замісіть тісто. Наприкінці додайте ще 1 столову ложку олії та ще раз вимішуємо тісто.
- Накрийте тісто шаром харчової плівки та залишіть на 30 хвилин.
- Розкачайте половину тіста на шарі харчового пергаменту. Товщина тіста повинна бути 1 – 2 міліметри.
- Виріжте з нього квадратики, щоб надати крекеру форму.
- Проколіть тісто виделкою, щоб воно не скручувалося під час випікання.
- Змішайте олію та воду та змастіть тісто. Посипте сіллю.
- Випікайте крекер в розігрітій до 200 градусів духовці 8 – 10 хвилин.
Смачного!
Відеорецепт приготування домашнього крекера: