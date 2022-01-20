Якщо ви теж обожнюєте крекер TUC – цей рецепт для вас. Всього кілька легких рухів і хрумкий, солоний крекер буде на вашому столі. А з чим його їсти: з крем-сиром, паштетом чи з улюбленим напоєм – неважливо!