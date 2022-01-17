Как правильно обрабатывать и употреблять яйца, наверное, должны знать все, но практика показывает обратное. Если бы люди придерживались простых правил использования яиц, то об острой кишечной инфекции, которой можно заразиться из-за них, забыли бы все.
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Придерживайтесь простых советов от шеф-повара Алекса Якутова, и будьте уверены в своем здоровье.
Продуктовое соседство
Если вы покупаете яйца поштучно, нужно обязательно перекладывать их в отдельный пищевой контейнер с крышкой. После использования обязательно промойте его содой, моющими средствами и смойте кипятком.
Они не должны контактировать ни с какими открытыми продуктами. А тем более с теми, которые не проходят термическую обработку. Поэтому яйца хранят на дверце холодильника рядом с валерианкой,
– смеется Якутов.
Сырые яйца можно расположить в холодильнике рядом с продуктами, которые хранятся в закрытых упаковках и баночках. Например, возле кетчупа и майонеза.
Обязательно мойте сырые яйца
Сальмонелла, которая может вызвать острую кишечную инфекцию, не живет внутри яйца, она живет на скорлупе.
Если вы покупаете домашние яйца в пуху и помете – это опасно. Курица может болеть, тогда там будет сальмонелла,
– объясняет Алекс Якутов.
Сырые куриные яйца / Фото Metro
Перед тем, как поставить яйца в холодильник, обязательно помойте их, ведь ничего сложного в этом нет.
Как помыть сырые яйца
Наберите в миску воды и опустите в нее яйца. (Или сделайте еще проще – купите помытые яйца с соответствующей пометкой на упаковке.)
Используйте пищевую соду, кухонные моющие средства, спирт или кипяток.
Дезинфицируем в соусах
Если вы готовите соус на основе сырого желтка (майонез), обязательно добавьте кислоту – уксус или лимонный фреш,
– советует Алекс.
Моем сырые яйца / Фото Newsweek
Но даже при такой обработке домашний майонез не должен храниться в холодильнике более суток, лучше съесть его сразу.