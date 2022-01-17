Как не отравиться сырыми яйцами в блюдах: советы шеф-повара

Как не отравиться сырыми яйцами в блюдах, как правильно их обрабатывать, чтобы не попасть в больницу, рассказывает кулинарный гуру, шеф-повар Алекс Якутов.

Как правильно обрабатывать и употреблять яйца, наверное, должны знать все, но практика показывает обратное. Если бы люди придерживались простых правил использования яиц, то об острой кишечной инфекции, которой можно заразиться из-за них, забыли бы все.

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Придерживайтесь простых советов от шеф-повара Алекса Якутова, и будьте уверены в своем здоровье.

Продуктовое соседство

Если вы покупаете яйца поштучно, нужно обязательно перекладывать их в отдельный пищевой контейнер с крышкой. После использования обязательно промойте его содой, моющими средствами и смойте кипятком.

Они не должны контактировать ни с какими открытыми продуктами. А тем более с теми, которые не проходят термическую обработку. Поэтому яйца хранят на дверце холодильника рядом с валерианкой,

– смеется Якутов.

Сырые яйца можно расположить в холодильнике рядом с продуктами, которые хранятся в закрытых упаковках и баночках. Например, возле кетчупа и майонеза.

Обязательно мойте сырые яйца

Сальмонелла, которая может вызвать острую кишечную инфекцию, не живет внутри яйца, она живет на скорлупе.

Если вы покупаете домашние яйца в пуху и помете – это опасно. Курица может болеть, тогда там будет сальмонелла,

– объясняет Алекс Якутов.

Сырые куриные яйца / Фото Metro

Перед тем, как поставить яйца в холодильник, обязательно помойте их, ведь ничего сложного в этом нет.

Как помыть сырые яйца

Наберите в миску воды и опустите в нее яйца. (Или сделайте еще проще – купите помытые яйца с соответствующей пометкой на упаковке.)

Используйте пищевую соду, кухонные моющие средства, спирт или кипяток.

Дезинфицируем в соусах

: в холодильнике яйца могут храниться около месяца.

Если вы готовите соус на основе сырого желтка (майонез), обязательно добавьте кислоту – уксус или лимонный фреш,

– советует Алекс.

Моем сырые яйца / Фото Newsweek

Но даже при такой обработке домашний майонез не должен храниться в холодильнике более суток, лучше съесть его сразу.