Рецепт английских булочек сконы

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  • Время: 60 минут
  • Порции: 4 – 6

Приготовление:

  1. В глубокой посуде смешайте сухие ингредиенты: муку, соль, разрыхлитель и сахар.
  2. Натрите к ним цедру лимона и перемешайте.
  3. Добавьте холодные кубики сливочного масла и разомните до крошки.
  4. Смешайте яйца с молоком.


Скриншот с видео

  1. К крошке из муки и масла добавьте орехи и микс сухофруктов. Далее влейте яичную смесь и замесите тесто.


Скриншот с видео

  1. Сформируйте из него шар и разделите на две равные части. Каждую из них раскатайте кругом, толщиной 1,5 – 2 сантиметра.
  2. Разрежьте тесто вдоль на восемь равных частей. У вас должны образоваться треугольники.


Скриншот с видео

  1. Разогрейте духовку до 180 градусов и выпекайте печенье 15 – 18 минут.
  2. Готовим глазурь: смешайте масло с медом.
  3. Выньте булочки из духовки и покройте глазурью и снова отправьте в духовку еще на 5 минут.
  4. Готовые булочки выложите на блюдо и оставьте при комнатной температуре до полного остывания.

Видеорецепт приготовления английских булочек сконы:​