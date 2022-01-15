Рецепт англійських булочок скони

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  • Час: 60 хвилин
  • Порції: 4 – 6

Приготування:

  1. У глибокому посуді змішайте сухі інгредієнти: борошно, сіль, розпушувач та цукор.
  1. Натріть до них цедру лимона та перемішайте.
  1. Додайте холодні кубики вершкового масла та розімніть до крихти.
  1. Змішайте яйця з молоком.


Скріншот з відео

  1. До крихти з борошна та масла додайте горіхи та мікс сухофруктів. Далі влийте яєчну суміш та замісіть тісто.


Скріншот з відео

  1. Сформуйте з нього кулю та розділіть на дві рівні частини. Кожну з них розкачайте колом, товщиною 1,5 – 2 сантиметри.
  1. Розріжте тісто повздовж на вісім рівних частин. У вас повинні утворитися трикутники.


Скріншот з відео

  1. Розігрійте духовку до 180 градусів та випікайте печиво 15 – 18 хвилин.
  1. Готуємо глазур: змішайте масло з медом.
  1. Вийміть булочки з духовки та покрийте глазур'ю й знову відправте в духовку ще на 5 хвилин.
  1. Готові булочки викладіть на таріль та залишіть при кімнатній температурі до повного охолодження.

Відеорецепт приготування англійських булочок скони: