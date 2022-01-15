Не овсянкой единой: готовим английские булочки сконы
15 января 2022 , 20:37Читати новину українською
Источник:ютуб Лизы Глинской
Подавайте английские булочки сконы со взбитыми сливками и конфитюром. Они нереально вкусные и подойдут как к завтраку, так и на работу как перекус.
Рецепт английских булочек сконы
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- Время: 60 минут
- Порции: 4 – 6
– 100 грамм сливочного масла;
– 360 грамм муки;
– 8 грамм разрыхлителя;
– 2 грамма соли;
– 50 грамм сахара;
– 100 грамм яиц;
– 80 миллилитров молока;
– цедра одного лимона;
– 50 грамм грецких орехов;
– 150 грамм микса сухофруктов.
Для глазирования:
– 25 грамм сливочного масла;
– 40 грамм меда.
Приготовление:
- В глубокой посуде смешайте сухие ингредиенты: муку, соль, разрыхлитель и сахар.
- Натрите к ним цедру лимона и перемешайте.
- Добавьте холодные кубики сливочного масла и разомните до крошки.
- Смешайте яйца с молоком.
Скриншот с видео
- К крошке из муки и масла добавьте орехи и микс сухофруктов. Далее влейте яичную смесь и замесите тесто.
Скриншот с видео
- Сформируйте из него шар и разделите на две равные части. Каждую из них раскатайте кругом, толщиной 1,5 – 2 сантиметра.
- Разрежьте тесто вдоль на восемь равных частей. У вас должны образоваться треугольники.
Скриншот с видео
- Разогрейте духовку до 180 градусов и выпекайте печенье 15 – 18 минут.
- Готовим глазурь: смешайте масло с медом.
- Выньте булочки из духовки и покройте глазурью и снова отправьте в духовку еще на 5 минут.
- Готовые булочки выложите на блюдо и оставьте при комнатной температуре до полного остывания.
Видеорецепт приготовления английских булочек сконы: