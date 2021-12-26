Если вы всегда хотели попробовать приготовить дома муссовый десерт, но не решались из-за отсутствия проверенного рецепта, кондитер Лиза Глинская охотно поделилась им, и гарантирует непревзойденный вкус десерта.

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Рецепт муссового десерта с консервированными персиками

  • Время: 8-10 часов
  • Порции: 8 – 10

Приготовление:

  1. Смешайте желатин с водой, оставьте на 10 – 15 минут, чтобы он набух.
  2. Персики нарежьте кубиками.
  3. В кастрюле смешайте молоко, сахар и прогрейте до пара. К горячему молоку добавьте желатин и перемешайте.
  4. Влейте в молоко ряженку и перемешайте.
  5. Оставьте массу остывать при комнатной температуре, чтобы ее температура была 30 – 32 градуса.
  6. Отдельно взбейте сливки до мягких пиков. Влейте к ним молочную массу.
  7. Подготовьте форму для десерта размером 22х22 сантиметра. Вылейте в нее мусс и добавьте кубики персиков.


Муссовый десерт / Скриншот из видео Лизы Глинской

  1. Отправьте мусс в холодильник на 5 – 6 часов.
  2. Заверните кухонную доску пищевой пленкой.
  3. В глубокий противень налейте кипятка. Достаньте мусс из холодильника и погрузите низ в противень на несколько секунд (10 – 15 секунд). Далее поставьте форму с муссом на бумажное полотенце и переверните на доску с пищевой пленкой.
  4. Снимите форму, нарежьте десерт произвольными кусками и переложите на тарелку.

Муссовый десерт готов. Приятного аппетита!

Видеорецепт приготовления муссового десерта с персиками от Лизы Глинской: