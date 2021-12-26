Если вы всегда хотели попробовать приготовить дома муссовый десерт, но не решались из-за отсутствия проверенного рецепта, кондитер Лиза Глинская охотно поделилась им, и гарантирует непревзойденный вкус десерта.
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Рецепт муссового десерта с консервированными персиками
- Время: 8-10 часов
- Порции: 8 – 10
Приготовление:
- Смешайте желатин с водой, оставьте на 10 – 15 минут, чтобы он набух.
- Персики нарежьте кубиками.
- В кастрюле смешайте молоко, сахар и прогрейте до пара. К горячему молоку добавьте желатин и перемешайте.
- Влейте в молоко ряженку и перемешайте.
- Оставьте массу остывать при комнатной температуре, чтобы ее температура была 30 – 32 градуса.
- Отдельно взбейте сливки до мягких пиков. Влейте к ним молочную массу.
- Подготовьте форму для десерта размером 22х22 сантиметра. Вылейте в нее мусс и добавьте кубики персиков.
Муссовый десерт / Скриншот из видео Лизы Глинской
- Отправьте мусс в холодильник на 5 – 6 часов.
- Заверните кухонную доску пищевой пленкой.
- В глубокий противень налейте кипятка. Достаньте мусс из холодильника и погрузите низ в противень на несколько секунд (10 – 15 секунд). Далее поставьте форму с муссом на бумажное полотенце и переверните на доску с пищевой пленкой.
- Снимите форму, нарежьте десерт произвольными кусками и переложите на тарелку.
Муссовый десерт готов. Приятного аппетита!
Видеорецепт приготовления муссового десерта с персиками от Лизы Глинской: