Якщо ви завжди хотіли спробувати приготувати вдома мусовий десерт, але не наважувалися через відсутність перевіреного рецепта. Кондитерка Ліза Глінська залюбки поділилася ним, та гарантує неперевершений смак десерту.

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Рецепт мусового десерту з консервованими персиками

Час: 8 – 10 годин

8 – 10 годин Порції: 8 – 10

Інгредієнти:

– 100 мілілітрів молока;

– 18 грамів желатину + 90 мілілітрів води;

– 400 мілілітрів ряжанки;

– 50 грамів цукру;

– 300 мілілітрів вершків (30 – 33 %);

– 250 грамів консервованих персиків.

Приготування:

Змішайте желатин з водою, залишіть на 10 – 15 хвилин, щоб він набух.

Персики наріжте кубиками.

У каструлі змішайте молоко, цукор та прогрійте до пари. До гарячого молока додайте желатин та перемішайте.

Влийте до молока ряжанку та перемішайте.

Залишіть масу охолоджуватися при кімнатній температурі, щоб її температура була 30 – 32 градуси.

Окремо збийте вершки до м'яких піків. Влийте до них молочну масу.

Підготуйте форму для десерту розміром 22х22 сантиметри. Вилийте в неї мус та додайте кубики персиків.



Мусовий десерт / Скріншот з відео Лізи Глінської

Відправте мус в холодильник на 5 – 6 годин.

Загорніть кухонну дошку харчовою плівкою.

У глибоке деко налийте окропу. Дістаньте мус з холодильника та занурте низ в деко на кілька секунд (10 – 15 секунд). Далі поставте форму з мусом на паперовий рушник та переверніть на дошку з харчовою плівкою.

Зніміть форму, наріжте десерт довільними шматками та перекладіть на тарілку.

Мусовий десерт готовий. Смачного!

Відеорецепт приготування мусового десерту з персиками від Лізи Глінської: