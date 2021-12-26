Не повредит фигуре: нежный муссовый десерт из консервированных персиков

Муссовый десерт прекрасно подойдет для новогоднего стола, а еще его можно готовить к чаю в будни. Рецепт прост и доступен. Давайте готовить вместе!

Если вы всегда хотели попробовать приготовить дома муссовый десерт, но не решались из-за отсутствия проверенного рецепта, кондитер Лиза Глинская охотно поделилась им, и гарантирует непревзойденный вкус десерта.

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Рецепт муссового десерта с консервированными персиками

Время: 8-10 часов

8-10 часов Порции: 8 – 10

– 100 миллилитров молока;– 18 граммов желатина + 90 миллилитров воды;– 400 миллилитров ряженки;– 50 граммов сахара;– 300 миллилитров сливок (30 – 33 %);– 250 граммов консервированных персиков.

Приготовление:

Смешайте желатин с водой, оставьте на 10 – 15 минут, чтобы он набух.

Персики нарежьте кубиками.

В кастрюле смешайте молоко, сахар и прогрейте до пара. К горячему молоку добавьте желатин и перемешайте.

Влейте в молоко ряженку и перемешайте.

Оставьте массу остывать при комнатной температуре, чтобы ее температура была 30 – 32 градуса.

Отдельно взбейте сливки до мягких пиков. Влейте к ним молочную массу.

Подготовьте форму для десерта размером 22х22 сантиметра. Вылейте в нее мусс и добавьте кубики персиков.



Муссовый десерт / Скриншот из видео Лизы Глинской

Отправьте мусс в холодильник на 5 – 6 часов.

Заверните кухонную доску пищевой пленкой.

В глубокий противень налейте кипятка. Достаньте мусс из холодильника и погрузите низ в противень на несколько секунд (10 – 15 секунд). Далее поставьте форму с муссом на бумажное полотенце и переверните на доску с пищевой пленкой.

Снимите форму, нарежьте десерт произвольными кусками и переложите на тарелку.

Муссовый десерт готов. Приятного аппетита!

Видеорецепт приготовления муссового десерта с персиками от Лизы Глинской: