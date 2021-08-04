Сэндвич – сытный перекус, который знают во всем мире. Его начинкой может стать практически любой продукт, однако сэндвичи с курицей – одни из самых вкусных.

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Сэндвич с куриным салатом

Время: 10 минут

Порций: 2

Сочно и вкусно​ / Фото Unsplash

Ингредиенты:

1/2 стакана нарезанной вареной курицы;

1 штука среднего сельдерея;

1 небольшая луковица;

2 столовые ложки стакана греческого йогурта;

щепотка ложка соли;

8 ломтиков хлеба.

Приготовление:

Мелко нарежьте сельдерей и лук. В удобной посуде смешайте курицу, сельдерей, лук, йогурт и соль. Разместите смесь на 4 ломтика хлеба. Сверху накройте хлебом.

Сэндвич с двойным сыром на гриле и курицей

Время: 20 минут

Порций: 2



Сэндвич для всей семьи​ / Фото Unsplash

Ингредиенты:

8 кусочков курятины;

1 небольшой красный лук;

100 грамм сыра чеддер;

100 грамм сыра моцарелла;

8 ломтиков хлеба.

Приготовление: