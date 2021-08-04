Сэндвич – сытный перекус, который знают во всем мире. Его начинкой может стать практически любой продукт, однако сэндвичи с курицей – одни из самых вкусных.

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Сэндвич с куриным салатом

Время: 10 минут
Порций: 2
Сочно и вкусно​ / Фото Unsplash

Ингредиенты:

  • 1/2 стакана нарезанной вареной курицы;
  • 1 штука среднего сельдерея;
  • 1 небольшая луковица;
  • 2 столовые ложки стакана греческого йогурта;
  • щепотка ложка соли;
  • 8 ломтиков хлеба.

Приготовление:

  1. Мелко нарежьте сельдерей и лук.
  2. В удобной посуде смешайте курицу, сельдерей, лук, йогурт и соль.
  3. Разместите смесь на 4 ломтика хлеба. Сверху накройте хлебом.

Сэндвич с двойным сыром на гриле и курицей

Время: 20 минут
Порций: 2


Сэндвич для всей семьи​ / Фото Unsplash

Ингредиенты:

  • 8 кусочков курятины;
  • 1 небольшой красный лук;
  • 100 грамм сыра чеддер;
  • 100 грамм сыра моцарелла;
  • 8 ломтиков хлеба.

Приготовление:

  1. Разогрейте сковороду-гриль в течение 5 минут.
  2. Когда гриль нагреется, положите на него курицу и обжаривайте несколько минут. Разложите готовую курицу на бумажное полотенце.
  3. Добавьте лук на гриль.
  4. Положите между ломтиками хлеба сыр чеддер, курицу, лук и сыр моцареллу.
  5. Положите 2 бутерброда на гриль. Держите сэндвичи на гриле, пока сыр не расплавится.