Сендвіч – ситний перекус, який знають в усьому світі. Його начинкою може стати практично кожен продукт, проте сендвічі із курятиною – одні з найсмачніших.
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Сендвіч із курячим салатом
Час: 10 хвилин
Порцій: 2
Соковито та смачно / Фото Unsplash
Інгредієнти:
- 1/2 склянки нарізаної вареної курки;
- 1 штука середньої селери;
- 1 невелика цибулина;
- 2 столові ложки склянки грецького йогурту;
- дрібка ложка солі;
- 8 скибочок хліба.
Приготування:
- Дрібно наріжте селеру та цибулю.
- У зручній посудині змішайте курку, селеру, цибулю, йогурт та сіль.
- Розмістіть суміш на 4 скибочки хліба. Зверху накрийте хлібом, що залишився.
Сендвіч з подвійним сиром на грилі та куркою
Час: 20 хвилин
Порцій: 2
Сендвіч для всієї сім'ї / Фото Unsplash
Інгредієнти:
- 8 шматочків курятини;
- 1 невелика червона цибуля;
- 100 грам сиру чеддер;
- 100 грам сиру моцарела;
- 8 скибочок хліба.
Приготування:
- Розігрійте сковорідку-гриль протягом 5 хвилин.
- Коли гриль нагріється, покладіть на нього курку та обжарюйте кілька хвилин. Розкладіть готову курятину на паперовий рушник.
- Додайте цибулю на гриль.
- Покладіть між скибочками хліба сир Чеддер, курку, цибулю та сир моцарелу. Покладіть 2 бутерброди на гриль.
- Тримайте сендвічі на грилі, доки сир не розплавиться.