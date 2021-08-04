Не останется ни крошки: нежные сэндвичи из курятины
4 августа 2021 , 18:02Читати новину українською
Источник:24 канал
Практически в каждом холодильнике можно найти остатки вчерашнего ужина. Вторую жизнь этим продуктам можно дать благодаря сочетанию с яркими добавками.
Сэндвич – сытный перекус, который знают во всем мире. Его начинкой может стать практически любой продукт, однако сэндвичи с курицей – одни из самых вкусных.
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Сэндвич с куриным салатом
Время: 10 минут
Порций: 2
Ингредиенты:
- 1/2 стакана нарезанной вареной курицы;
- 1 штука среднего сельдерея;
- 1 небольшая луковица;
- 2 столовые ложки стакана греческого йогурта;
- щепотка ложка соли;
- 8 ломтиков хлеба.
Приготовление:
- Мелко нарежьте сельдерей и лук.
- В удобной посуде смешайте курицу, сельдерей, лук, йогурт и соль.
- Разместите смесь на 4 ломтика хлеба. Сверху накройте хлебом.
Сэндвич с двойным сыром на гриле и курицей
Время: 20 минут
Порций: 2
Сэндвич для всей семьи / Фото Unsplash
Ингредиенты:
- 8 кусочков курятины;
- 1 небольшой красный лук;
- 100 грамм сыра чеддер;
- 100 грамм сыра моцарелла;
- 8 ломтиков хлеба.
Приготовление:
- Разогрейте сковороду-гриль в течение 5 минут.
- Когда гриль нагреется, положите на него курицу и обжаривайте несколько минут. Разложите готовую курицу на бумажное полотенце.
- Добавьте лук на гриль.
- Положите между ломтиками хлеба сыр чеддер, курицу, лук и сыр моцареллу.
- Положите 2 бутерброда на гриль. Держите сэндвичи на гриле, пока сыр не расплавится.