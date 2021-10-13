Гуляш – это рагу или суп, в котором вместе с мясом главным ингредиентом является паприка. По легенде, блюдо начали готовить венгерские пастухи в IX веке.

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Довольно популярным вариантом блюда является бобгуляш. Благодаря фасоли он становится основным блюдом и не нуждается ни в каком гарнире.

Рецепт невероятного бобгуляша

Время: 1,5 часа

Порций: 2

Питательное наслаждение / Фото Unsplash

Ингредиенты

500 грамм телятины ( задняя часть );

½ перца чили ;

1 упаковка паприки ;

по вкусу черный молотый перец ;

2 лавровых листа ;

2 сладких перца ;

2 столовые ложки томатной пасты;

4 зубчика чеснока ;

1 лук ;

½ чайной ложки тмина ;

50 миллилитров воды ;

1 банка консервированной белой фасоли ;

4 столовые ложки масла ;

по вкусу петрушка ( для подачи );

по вкусу соль.

Приготовление