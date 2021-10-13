Гуляш – це рагу або суп, в якому разом із м'ясам головним інгредієнтом є паприка. За легендою, страву почали готувати угорські пастухи у ІХ столітті.
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Доволі популярним варіантом страви є бобгуляш. Завдяки квасолі він стає основною стравою не потребує жодного гарніру.
Рецепт неймовірного бобгуляшу
Час: 1,5 години
Порцій: 2
Поживна насолода / Фото Unsplash
Інгредієнти
- 500 грам телятини (задня частина);
- ½ перцю чилі;
- 1 упаковка паприки;
- до смаку чорний мелений перець;
- 2 лаврових листки;
- 2 солодких перці;
- 2 столові ложки томатної пасти;
- 4 зубчики часнику;
- 1 цибуля;
- ½ чайної ложки кмину;
- 50 мілілітрів води;
- 1 банка консервованої білої квасолі;
- 4 столові ложки олії;
- до смаку петрушка (для подачі);
- до смаку сіль.
Приготування
- Наріжте телятину смужками, а потім кубиками зі стороною приблизно 3 сантиметри.
- 2 солодкі перці нарізати довільними шматками. Цибулю наріжте напівкільцями. Розчавіть пласкою стороною ножа 4 зубчики часнику.
- Нарізані овочі помістіть у блендер, додайте 2 столові ложки томатної пасти, 50 мілілітрів води, 1 столову ложку олії та посоліть. Зблендеруйте до однорідної консистенції.
- Розігрійте пательню, дайте на неї 3 столові ложки олії, викладіть м'ясо та половину перцю чилі, щоб він дав гостроту. Посоліть та смажте м'ясо до золотої скоринки.
- Додайте до телятини овочеве пюре та за потреби трішки води, щоб страва тушкувалася. Додайте упаковку паприки та лаврові листки.
- Додайте сіль та перець і тушкуйте 30 – 40 хвилин на маленькому вогні.
- Додайте до страви банку квасолю та тушкуйте ще 15 хвилин. При подачі додайте петрушку.