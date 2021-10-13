Невероятный бобгуляш: как приготовить блюдо из фасоли и телятины – рецепт Клопотенка
13 октября 2021 , 14:25Читати новину українською
Источник:сайт Євгена Клопотенка
Гуляш – это традиционное венгерское блюдо, которое довольно распространено и в Украине. Как приготовить блюдо, чтобы почувствовать невероятный вкус по полной – знает Евгений Клопотенко.
Гуляш – это рагу или суп, в котором вместе с мясом главным ингредиентом является паприка. По легенде, блюдо начали готовить венгерские пастухи в IX веке.
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Довольно популярным вариантом блюда является бобгуляш. Благодаря фасоли он становится основным блюдом и не нуждается ни в каком гарнире.
Рецепт невероятного бобгуляша
Время: 1,5 часа
Порций: 2
Питательное наслаждение / Фото Unsplash
Ингредиенты
- 500 грамм телятины (задняя часть);
- ½ перца чили;
- 1 упаковка паприки;
- по вкусу черный молотый перец;
- 2 лавровых листа;
- 2 сладких перца;
- 2 столовые ложки томатной пасты;
- 4 зубчика чеснока;
- 1 лук;
- ½ чайной ложки тмина;
- 50 миллилитров воды;
- 1 банка консервированной белой фасоли;
- 4 столовые ложки масла;
- по вкусу петрушка (для подачи);
- по вкусу соль.
Приготовление
- Нарежьте телятину полосками, а затем кубиками со стороной примерно 3 сантиметра.
- 2 сладких перца нарезать произвольными кусками. Лук нарежьте полукольцами. Раздавите плоской стороной ножа 4 зубчика чеснока.
- Нарезанные овощи поместите в блендер, добавьте 2 столовые ложки томатной пасты, 50 миллилитров воды, 1 столовую ложку масла и посолите. Зблендеруйте до однородной консистенции.
- Разогрейте сковороду, дайте на нее 3 столовые ложки масла, выложите мясо и половину перца чили, чтобы он дал остроту.
- Посолите и жарьте мясо до золотой корочки. Добавьте к телятине овощное пюре и при необходимости немного воды, чтобы блюдо тушилось.
- Добавьте упаковку паприки и лавровые листья. Добавьте соль и перец и тушите 30 – 40 минут на маленьком огне.
- Добавьте к блюду банку фасоли и тушите еще 15 минут. При подаче добавьте петрушку.