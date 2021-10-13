Невероятный бобгуляш: как приготовить блюдо из фасоли и телятины – рецепт Клопотенка

13 октября 2021 , 14:25
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Источник:

сайт Євгена Клопотенка

Гуляш – это традиционное венгерское блюдо, которое довольно распространено и в Украине. Как приготовить блюдо, чтобы почувствовать невероятный вкус по полной – знает Евгений Клопотенко.

Гуляш – это рагу или суп, в котором вместе с мясом главным ингредиентом является паприка. По легенде, блюдо начали готовить венгерские пастухи в IX веке.

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Довольно популярным вариантом блюда является бобгуляш. Благодаря фасоли он становится основным блюдом и не нуждается ни в каком гарнире.

Рецепт невероятного бобгуляша

Время: 1,5 часа

Порций: 2

Питательное наслаждение / Фото Unsplash

Ингредиенты

  • 500 грамм телятины (задняя часть);
  • ½ перца чили;
  • 1 упаковка паприки;
  • по вкусу черный молотый перец;
  • 2 лавровых листа;
  • 2 сладких перца;
  • 2 столовые ложки томатной пасты;
  • 4 зубчика чеснока;
  • 1 лук;
  • ½ чайной ложки тмина;
  • 50 миллилитров воды;
  • 1 банка консервированной белой фасоли;
  • 4 столовые ложки масла;
  • по вкусу петрушка (для подачи);
  • по вкусу соль.

Приготовление

  1. Нарежьте телятину полосками, а затем кубиками со стороной примерно 3 сантиметра.
  2. 2 сладких перца нарезать произвольными кусками. Лук нарежьте полукольцами. Раздавите плоской стороной ножа 4 зубчика чеснока.
  3. Нарезанные овощи поместите в блендер, добавьте 2 столовые ложки томатной пасты, 50 миллилитров воды, 1 столовую ложку масла и посолите. Зблендеруйте до однородной консистенции.
  4. Разогрейте сковороду, дайте на нее 3 столовые ложки масла, выложите мясо и половину перца чили, чтобы он дал остроту.
  5. Посолите и жарьте мясо до золотой корочки. Добавьте к телятине овощное пюре и при необходимости немного воды, чтобы блюдо тушилось.
  6. Добавьте упаковку паприки и лавровые листья. Добавьте соль и перец и тушите 30 – 40 минут на маленьком огне.
  7. Добавьте к блюду банку фасоли и тушите еще 15 минут. При подаче добавьте петрушку.
Автор: Лілія Імбіровська-Сиваківська