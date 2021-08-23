Необычное сочетание: особенный рецепт кукурузы с салями и пармезаном от Евгения Клопотенка

23 августа 2021 , 23:32
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Источник:

сайт Евгения Клопотенка

Конец лета – именно то время, когда нужно насладиться последними дарами сезона, одним из которых является известная с детства кукуруза. Если привычный рецепт надоел, пора искать новые и особенные способы приготовления.

Кукуруза – универсальный овощ, существует множество способов ее приготовления: запеченная в фольге, сваренная со специями, приложение к супу и хрустящему салату.

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Особенным и новым способом приготовления кукурузы будет запечь ее в собственном листье со слайсами салями.

Рецепт кукурузы с салями и пармезаном

Время: 1 час
Порций: 2


Вкусный рецепт / Фото Евгений Клопотенко

Ингредиенты:

  • 2 кукурузы;
  • 50 грамм сливочного масла;
  • 16 слайсов салями;
  • 2 столовые ложки тертого пармезана.

Приготовление:

  1. Для начала нужно очистить кочан от рылец, но при этом не задевать листья и оставить их целыми.
  2. Для того чтобы кукуруза получила нежный вкус, натрите ее сливочным маслом.
  3. Кукурузу необходимо обложить салями. Благодаря салями блюдо получит приятный аромат.
  4. Аккуратно заверните вилки листьями кукурузы и поставьте блюдо в духовку, разогретую до 180 градусов, на 30 минут.
  5. Готовую кукурузу посыпьте пармезаном.
Автор: Лілія Імбіровська-Сиваківська