Кукуруза – универсальный овощ, существует множество способов ее приготовления: запеченная в фольге, сваренная со специями, приложение к супу и хрустящему салату.
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Особенным и новым способом приготовления кукурузы будет запечь ее в собственном листье со слайсами салями.
Рецепт кукурузы с салями и пармезаном
Время: 1 час
Порций: 2
Вкусный рецепт / Фото Евгений Клопотенко
Ингредиенты:
- 2 кукурузы;
- 50 грамм сливочного масла;
- 16 слайсов салями;
- 2 столовые ложки тертого пармезана.
Приготовление:
- Для начала нужно очистить кочан от рылец, но при этом не задевать листья и оставить их целыми.
- Для того чтобы кукуруза получила нежный вкус, натрите ее сливочным маслом.
- Кукурузу необходимо обложить салями. Благодаря салями блюдо получит приятный аромат.
- Аккуратно заверните вилки листьями кукурузы и поставьте блюдо в духовку, разогретую до 180 градусов, на 30 минут.
- Готовую кукурузу посыпьте пармезаном.