Необычные идеи: лучшие начинки для пиццы

Пицца уже давно покорила весь мир. Это блюдо, которым любят лакомиться в ресторанах, хотя часто его готовят и дома. Однако иногда возникает вопрос, какая начинка для пиццы лучше.

Несмотря на то, что пицца была создана в Италии как результат бедности, сегодня это любимое блюдо миллионов. Можно найти ее разные варианты, часто с очень удивительными дополнениями. В оригинальной итальянской пике главное – это тесто из муки, дрожжей, воды и растительного масла. Оно должно играть главную роль, а помещенные на него ингредиенты не должны утруждать его и омрачать вкус.

Актуально Как вкусно приготовить митболы: три рецепта для сытного обеда

Самой известной пиццей сегодня является маргарита, которая имеет очень простую и известную композицию, поэтому вам не придется гадать, какие начинки для пиццы уместны. Мы находим только томатный соус, моцареллу и базилик. Это самое вкусное доказательство того, что все гениальное очень простое.

Вкусные идеи / Фото pexels

Известными итальянскими приложениями являются каперсы, артишоки, анчоусы, черные оливки, прошутто, салями, чеснок и орегано.

Необычные идеи начинки для пиццы

Креативные повара продолжают превосходить друг друга, придумывая новые вариации знаменитого итальянского блюда. Гавайская пицца известна благодаря ананасу, хотя сами итальянцы считают это ужасающей идеей.

Доступные советы / Фото pexels

Среди интересных и очень вкусных начинок для пиццы внимания заслуживают цветы кабачков, баклажаны, тонко нарезанный картофель, свекла, зеленая спаржа, запеченный перец, и даже груша – обязательно в сочетании с голубым сыром.

Начинки для домашней пиццы

Приготовление пиццы в домашних условиях дает вам практически неограниченные возможности в выборе начинки. Пицца может быть отличным способом использовать остатки из холодильника: сыр, холодное мясо или грибы.