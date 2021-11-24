Попри те, що піца була створена в Італії як наслідок бідності, сьогодні це улюблена страва мільйонів. Можна знайти її різні варіанти, часто з дуже дивовижними доповненнями. У оригінальній італійській піці головне – це тісто з борошна, дріжджів, води та олії. Воно має відігравати головну роль, а поміщені на нього інгредієнти не повинні обтяжувати його і затьмарювати смак.

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Найвідомішою піцою сьогодні є маргарита, яка має дуже просту і відому композицію, тому вам не доведеться гадати, які начинки для піци будуть доречними. Ми знаходимо лише томатний соус, моцарелу та базилік. Це найсмачніший доказ того, що все геніальне надзвичайно просте.

Смачні ідеї / Фото pexels

Відомими італійськими додатками є каперси, артишоки, анчоуси, чорні оливки, прошутто, салямі, часник та орегано.

Незвичайні ідеї начинки для піци

Креативні кухарі продовжують перевершувати один одного, придумуючи нові варіації знаменитої італійської страви. Гавайська піца завдяки ананасу, хоча самі італійці вважають це жахливою ідеєю.

Доступні поради / Фото pexels

Серед цікавих і дуже смачних начинок для піци на увагу заслуговують квіти кабачків, баклажани, тонко нарізана картопля, буряк, зелена спаржа, запечений перець, і навіть груша - обов'язково в поєднанні з блакитним сиром.

Начинки для домашньої піци

Приготування піци в домашніх умовах дає вам практично необмежені можливості у виборі начинки. Піца може бути чудовим способом використати залишки з холодильника: сир, холодне м’ясо або гриби.