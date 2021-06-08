Необычный способ приготовления яичницы покорил тикток: трендовый рецепт

Публикации аппетитного и простого в приготовлении завтрака – яиц песто – захватывают тикток и инстаграм. Между тем продажи итальянского соуса растут.

На смену тостам с авокадо в инстаграм и тикток тренды приходят яйца песто. Читайте рецепт простого завтрака в нашем материале.

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Яйца песто – новый тренд сети

Рецепт этого завтрака стал вирусным в соцсетях после того, как диетолог Эми Вилиховски поделилась секретом вкусного завтрака с 1,4 миллиона пользователей. Женщина рассказала аудитории о выпекания яиц в соусе песто вместо оливкового масла .

Как сообщает Daily Mail, продажи соуса песто в Великобритании на этой неделе выросли на 108%. Это связывают с тем, что более 120 миллионов людей просматривали видеорецепты и испытывали последние тренды тиктока, когда более 2100 пользователей поделились фотографиями вкусного завтрака в инстаграме.

Вкусно 24 решил поделиться с вами простым рецептом яиц песто.

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Замените обычное масла для обжаривания ароматным соусом из базилика и сыра – и простая яичница станет намного вкуснее.

Рецепт приготовления яиц песто

Время приготовления – до 4 минут

– до 4 минут Калорийность – 225 ккал

Ингредиенты:

Способ приготовления

Выложите на сковороду песто, равномерно распределите его и готовьте 1 минуту.

Осторожно разбейте яйца, добавьте соли и перца по вкусу. Готовьте яйца 3 – 4 минуты на среднем огне.

На сухой сковороде или в тостере подсушите хлеб до золотистой корочки.

По желанию, выложите на тост сыр и размятое авокадо. Сверху положите яичницу и ваш вкусный инстаграмний завтрак готов.

Несколько идей, как оформить вкусный завтрак

– 2 ст. ложки соуса песто;– 2 яйца;– соль, перец по вкусу;– 2 ломтика белого хлеба.