На зміну тостам з авокадо в інстаграм та тікток тренди приходять яйця песто. Читайте рецепт простого сніданку в нашому матеріалі.
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Яйця песто – новий тренд мережі
Рецепт цього сніданку став вірусним у соцмережах після того, як дієтологиня Емі Віліховскі поділилась секретом смачного сніданку з 1,4 мільйона користувачів. Жінка розповіла аудиторії про випікання яєць у соусі песто замість оливкової олії.
Як повідомляє Daily Mail, продажі соусу песто у Великій Британії цього тижня виросли на 108%. Це пов'язують з тим, що понад 120 мільйонів людей переглядали відеорецепти та випробовували останні тренди тік-току, тоді як понад 2100 користувачів поділилися світлинами смачного сніданку в інстаграмі.
Смачно 24 вирішив поділитись з вами простим рецептом яєць песто.
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Замініть звичайної олії для обсмажування додаємо ароматний соус з базиліка та сиру – і проста яєчня стане набагато смачнішою.
Рецепт приготування яєць песто
- Час приготування – до 4 хвилин
- Калорійність – 225 ккал
Спосіб приготування
- Викладіть на пательню песто, рівномірно розподіліть його і готуйте 1 хвилину.
- Обережно розбийте яйця, додайте солі та перцю до смаку. Готуйте яйця 3 – 4 хвилини на середньому вогні.
- На сухій пательні або в тостері підсушіть хліб до золотистої скоринки.
- За бажанням, викладіть на тост сир і розім'яте авокадо. Зверху покладіть яєчню і ваш смачний інстаграмний сніданок готовий.
Кілька ідей, як оформити смачний сніданок