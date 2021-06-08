На зміну тостам з авокадо в інстаграм та тікток тренди приходять яйця песто. Читайте рецепт простого сніданку в нашому матеріалі.

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Яйця песто – новий тренд мережі

Рецепт цього сніданку став вірусним у соцмережах після того, як дієтологиня Емі Віліховскі поділилась секретом смачного сніданку з 1,4 мільйона користувачів. Жінка розповіла аудиторії про випікання яєць у соусі песто замість оливкової олії.

Як повідомляє Daily Mail, продажі соусу песто у Великій Британії цього тижня виросли на 108%. Це пов'язують з тим, що понад 120 мільйонів людей переглядали відеорецепти та випробовували останні тренди тік-току, тоді як понад 2100 користувачів поділилися світлинами смачного сніданку в інстаграмі.

Смачно 24 вирішив поділитись з вами простим рецептом яєць песто.

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Замініть звичайної олії для обсмажування додаємо ароматний соус з базиліка та сиру – і проста яєчня стане набагато смачнішою.

Рецепт приготування яєць песто

Час приготування – до 4 хвилин

– до 4 хвилин Калорійність – 225 ккал

Інгредієнти: – 2 ст. ложки соуса песто;

– 2 яйця;

– сіль, перець за смаком;

– 2 скибочки білого хліба.

Спосіб приготування

Викладіть на пательню песто, рівномірно розподіліть його і готуйте 1 хвилину.

Обережно розбийте яйця, додайте солі та перцю до смаку. Готуйте яйця 3 – 4 хвилини на середньому вогні.

На сухій пательні або в тостері підсушіть хліб до золотистої скоринки.

За бажанням, викладіть на тост сир і розім'яте авокадо. Зверху покладіть яєчню і ваш смачний інстаграмний сніданок готовий.

Кілька ідей, як оформити смачний сніданок