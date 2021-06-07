Судья кулинарного шоу "МастерШеф. Профессионалы" Владимир Ярославский подготовил для читателей рецепт – гаспачо с клубникой.
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Владимир Ярославский рекомендует в готовый суп добавить кокосовый сахар, чтобы усилить контраст между сладким и соленым, украсить базиликом, микрогрином и подавать со свежим хлебом. Для пикантной нотки в суп можно добавить копченую паприку, винный или яблочный уксус – 12 граммов на эту порцию, а также запеченный чеснок или конфи – томленый в растительном масле в течение 1,5 часа при температуре 90 – 95 градусов. Чеснок теряет остроту и не влияет на поджелудочную.
Продукты для гаспачо / Фото с инстаграма Владимира Ярославского
Как приготовить гаспачо с клубникой
- Время: 30 – 35 минут
- Порции: 2 – 3
- Калорийность на 100 граммов: 18,9 ккал
- Огурцы, томаты, сладкий перец тщательно помойте, очистите от кожуры.
Процесс нарезания овощей / Фото с инстаграма Владимира Ярославского
- Томаты очистите от кожуры, окуните в кипяток на 25 секунд. Сладкий перец, томаты, нарежьте ломтиками.
Томаты залейте кипятком / Фото с инстаграма Владимира Ярославского
- Огурцы нарежьте кубиками.
- Клубнику помойте, очистите, нарежьте кубиками. Свежий огурец и клубнику выложите в тарелку, сбрызните маслом.
- Все очищенные овощи и клубнику, выложите в блендер, добавьте чеснок, соль, оливковое масло, мякоть хлеба, измельчите в пюре.
Процесс измельчения овощей в блендере / скриншот видео с инстаграма
- Все ингредиенты супа должны быть холодными. Готовый гаспачо поставьте в холодильник.
Готовый суп гаспачо / скриншот видео с инстаграма
- Выложите в тарелку огурцы с клубникой, добавьте готовый суп.
Готовый суп гаспачо / Фото с инстаграма Владимира Ярославского
- При подаче сбрызните блюдо оливковым маслом. Подавайте холодным. Приятного аппетита!
Рецепт супа гаспачо от Владимира Ярославского в видео: