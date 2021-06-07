Судья кулинарного шоу "МастерШеф. Профессионалы" Владимир Ярославский подготовил для читателей рецепт – гаспачо с клубникой.

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Владимир Ярославский рекомендует в готовый суп добавить кокосовый сахар, чтобы усилить контраст между сладким и соленым, украсить базиликом, микрогрином и подавать со свежим хлебом. Для пикантной нотки в суп можно добавить копченую паприку, винный или яблочный уксус – 12 граммов на эту порцию, а также запеченный чеснок или конфи – томленый в растительном масле в течение 1,5 часа при температуре 90 – 95 градусов. Чеснок теряет остроту и не влияет на поджелудочную.

Гаспачо – холодный суп испанской кухни, который готовят из перетертых томатов, сладкого перца, огурцов, с добавлением масла, чеснока и специй. Это блюдо родом из Андалузии, подается в жаркое время года.

Продукты для гаспачо / Фото с инстаграма Владимира Ярославского

Как приготовить гаспачо с клубникой

Время: 30 – 35 минут

30 – 35 минут Порции: 2 – 3

2 – 3 Калорийность на 100 граммов: 18,9 ккал

Ингредиенты:

– 100 граммов огурцов;

– 250 граммов томатов;

– 220 граммов клубники;

– 70 граммов сладкого перца;

– 5 (1) граммов чеснока конфи (или свежего);

– 3 граммов соли;

– 20 – 25 граммов оливкового масла;

– 50 граммов белого хлеба (мякоть).

Огурцы, томаты, сладкий перец тщательно помойте, очистите от кожуры.

Процесс нарезания овощей / Фото с инстаграма Владимира Ярославского​

Томаты очистите от кожуры, окуните в кипяток на 25 секунд. Сладкий перец, томаты, нарежьте ломтиками.

Томаты залейте кипятком / Фото с инстаграма Владимира Ярославского​

Огурцы нарежьте кубиками. Клубнику помойте, очистите, нарежьте кубиками. Свежий огурец и клубнику выложите в тарелку, сбрызните маслом. Все очищенные овощи и клубнику, выложите в блендер, добавьте чеснок, соль, оливковое масло, мякоть хлеба, измельчите в пюре.

Процесс измельчения овощей в блендере / скриншот видео с инстаграма

Все ингредиенты супа должны быть холодными. Готовый гаспачо поставьте в холодильник.

Готовый суп гаспачо / скриншот видео с инстаграма​

Выложите в тарелку огурцы с клубникой, добавьте готовый суп.

Готовый суп гаспачо / Фото с инстаграма Владимира Ярославского

При подаче сбрызните блюдо оливковым маслом. Подавайте холодным. Приятного аппетита!

Рецепт супа гаспачо от Владимира Ярославского в видео: