Во время дождя и прохладной погоды согревающий суп – всегда отличная идея. Существует много рецептов различных видов супа, но суп с хреном можно отнести к одним из самых необычных.

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Хрен является обычным ингредиентом для украинского стола, однако его редко добавляют в суп. А зря – он придает блюду пикантности.

Рецепт особенного супа с хреном

Время: 1 час

Порций: 4

Особенный суп / Фото przyslijprzepis

Ингредиенты:

1 литр куриного бульона ;

1 луковица ;

2 зубчика чеснока ;

1 столовая ложка сливочного масла;

50 грамм ветчины ; 3 – 4 столовые ложки тертого хрена ;

4 картофеля; 1

маленькая морковь;

4 – 5 столовых ложек сметаны;

соль , майоран и перец по своему вкусу.

Приготовление: