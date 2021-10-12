Во время дождя и прохладной погоды согревающий суп – всегда отличная идея. Существует много рецептов различных видов супа, но суп с хреном можно отнести к одним из самых необычных.
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Хрен является обычным ингредиентом для украинского стола, однако его редко добавляют в суп. А зря – он придает блюду пикантности.
Рецепт особенного супа с хреном
Время: 1 час
Порций: 4
Особенный суп / Фото przyslijprzepis
Ингредиенты:
- 1 литр куриного бульона;
- 1 луковица;
- 2 зубчика чеснока;
- 1 столовая ложка сливочного масла;
- 50 грамм ветчины; 3 – 4 столовые ложки тертого хрена;
- 4 картофеля; 1
- маленькая морковь;
- 4 – 5 столовых ложек сметаны;
- соль, майоран и перец по своему вкусу.
Приготовление:
- Для начала лук следует нарезать кубиками.
- В кастрюлю с толстым дном добавить сливочное масло и лук, слегка обжарить его до золотистого цвета.
- Ветчину нарезать тонкими полосками, а чеснок измельчить ножом. Добавить к луку нарезанный чеснок и ветчину и также обжарить.
- Далее в кастрюлю следует положить нарезанную кубиками морковь и картофель и жарить несколько минут.
- Влить к овощам и ветчине бульон и варить, пока овощи не станут мягкими.
- Приправьте по вкусу солью, перцем и майораном.
- После того, как овощи сварятся, добавьте хрен, доведите до кипения и снимите с огня.
- Добавьте в сметану 2 – 3 столовые ложки горячего супа (для того, чтобы сметана не свернулась), перемешайте и вылейте в суп.
- По желанию подавайте пикантный суп с круто вареным яйцом.