Неожиданный ингредиент: готовим антивирусный суп с хреном

12 октября 2021 , 10:11
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Источник:

przyslijprzepis

Центральный ингредиент этого удивительного блюда – хрен. В осенне-зимний период такой суп прекрасно согреет и поможет дать отпор всяким вирусам и простудам.

Когда за окном – дождь и вообще зябко, согревающий суп – самое желанное блюдо! Рецептов таких супов – множество, но сегодня мы предлагаем совершенно необычный – с хреном.

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Хрен давно используется в украинской кухне, но его редко добавляют в супі. А зря: он придает блюдам пикантности!

Рецепт особого супа с хреном

Время: 1 час
Порций: 4

Особенный суп / Фото przyslijprzepis

Ингредиенты:

  • 1 литр куриного бульона;
  • 1 луковица;
  • 2 зубчика чеснока;
  • 1 столовая ложка сливочного масла;
  • 50 граммов ветчины;
  • 3 – 4 столовые ложки тертого хрена;
  • 4 картофеля; 1
  • маленькая морковь;
  • 4 – 5 столовых ложек сметаны;
  • соль, майоран и перец по своему вкусу.

Приготовление:

  1. Для начала следует нарезать кубиком лук.
  2. В кастрюлю с толстым дном добавить сливочное масло и лук, слегка обжарить его до золотистого цвета.
  3. Ветчину нарезать тонкими полосками, а чеснок измельчить ножом. Добавить к луку нарезанный чеснок и ветчину и также обжарить.
  4. Далее в кастрюлю следует положить нарезанную кубиками морковь и картофель и жарить несколько минут.
  5. Добавить к овощам и ветчине бульон и варить, пока овощи не станут мягкими.
  6. Приправьте по вкусу солью, перцем и майораном.
  7. Когда овощи сварятся, добавьте хрен, доведите до кипения и снимите суп с огня.
  8. Добавьте в сметану 2 – 3 столовые ложки горячего супа (чтобы сметана не свернулась), перемешайте и влейте в суп.
  9. По желанию при подаче добавьте в суп сваренное вкрутую яйцо.

Приятного аппетита!

Автор: Лілія Імбіровська-Сиваківська