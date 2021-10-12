Неожиданный ингредиент: готовим антивирусный суп с хреном

Центральный ингредиент этого удивительного блюда – хрен. В осенне-зимний период такой суп прекрасно согреет и поможет дать отпор всяким вирусам и простудам.

Когда за окном – дождь и вообще зябко, согревающий суп – самое желанное блюдо! Рецептов таких супов – множество, но сегодня мы предлагаем совершенно необычный – с хреном.

Читайте Обед в офис за 30 минут: французский сэндвич, яйца по-шотландски, куриные стрипсы с тыквой

Хрен давно используется в украинской кухне, но его редко добавляют в супі. А зря: он придает блюдам пикантности!

Рецепт особого супа с хреном

Время: 1 час

Порций: 4

Особенный суп / Фото przyslijprzepis

Ингредиенты:

1 литр куриного бульона ;

1 луковица ;

2 зубчика чеснока ;

1 столовая ложка сливочного масла;

50 граммов ветчины ;

3 – 4 столовые ложки тертого хрена ;

4 картофеля; 1

маленькая морковь;

4 – 5 столовых ложек сметаны;

соль , майоран и перец по своему вкусу.

Приготовление:

Для начала следует нарезать кубиком лук. В кастрюлю с толстым дном добавить сливочное масло и лук, слегка обжарить его до золотистого цвета. Ветчину нарезать тонкими полосками, а чеснок измельчить ножом. Добавить к луку нарезанный чеснок и ветчину и также обжарить. Далее в кастрюлю следует положить нарезанную кубиками морковь и картофель и жарить несколько минут. Добавить к овощам и ветчине бульон и варить, пока овощи не станут мягкими. Приправьте по вкусу солью, перцем и майораном. Когда овощи сварятся, добавьте хрен, доведите до кипения и снимите суп с огня. Добавьте в сметану 2 – 3 столовые ложки горячего супа (чтобы сметана не свернулась), перемешайте и влейте в суп. По желанию при подаче добавьте в суп сваренное вкрутую яйцо.

Приятного аппетита!