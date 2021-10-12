Неожиданный ингредиент: готовим антивирусный суп с хреном
12 октября 2021 , 10:11Читати новину українською
Источник:przyslijprzepis
Центральный ингредиент этого удивительного блюда – хрен. В осенне-зимний период такой суп прекрасно согреет и поможет дать отпор всяким вирусам и простудам.
Когда за окном – дождь и вообще зябко, согревающий суп – самое желанное блюдо! Рецептов таких супов – множество, но сегодня мы предлагаем совершенно необычный – с хреном.
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Хрен давно используется в украинской кухне, но его редко добавляют в супі. А зря: он придает блюдам пикантности!
Рецепт особого супа с хреном
Время: 1 час
Порций: 4
Особенный суп / Фото przyslijprzepis
Ингредиенты:
- 1 литр куриного бульона;
- 1 луковица;
- 2 зубчика чеснока;
- 1 столовая ложка сливочного масла;
- 50 граммов ветчины;
- 3 – 4 столовые ложки тертого хрена;
- 4 картофеля; 1
- маленькая морковь;
- 4 – 5 столовых ложек сметаны;
- соль, майоран и перец по своему вкусу.
Приготовление:
- Для начала следует нарезать кубиком лук.
- В кастрюлю с толстым дном добавить сливочное масло и лук, слегка обжарить его до золотистого цвета.
- Ветчину нарезать тонкими полосками, а чеснок измельчить ножом. Добавить к луку нарезанный чеснок и ветчину и также обжарить.
- Далее в кастрюлю следует положить нарезанную кубиками морковь и картофель и жарить несколько минут.
- Добавить к овощам и ветчине бульон и варить, пока овощи не станут мягкими.
- Приправьте по вкусу солью, перцем и майораном.
- Когда овощи сварятся, добавьте хрен, доведите до кипения и снимите суп с огня.
- Добавьте в сметану 2 – 3 столовые ложки горячего супа (чтобы сметана не свернулась), перемешайте и влейте в суп.
- По желанию при подаче добавьте в суп сваренное вкрутую яйцо.
Приятного аппетита!