Неповторимая классика: рецепт маринованных опят и полезные советы

Грибы – это классика осеннего стола, которую хозяйки также готовят на зиму. Маринованные опята – блюдо, которое станет прекрасной закуской к праздничному столу.

Опята известны своей низкой калорийностью и высокой питательной ценностью. Мариновать опята можно легко и быстро. Эти грибы обогатят как праздничный стол, так и семейный ужин.

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Для того, чтобы маринованные опята вышли особенно удачными, следует выбрать небольшие грибы одинакового размера.

Рецепт классических маринованных опят

Время: 1 час

Порций: 4

Зимнее лакомтсво / Фото Pixabay

Ингредиенты :

Опята – 2 килограмма.

Маринад:

вода – 900 грамм;

уксус – 100 грамм ;

соль – 4 чайные ложки;

сахар – 2 столовые ложки;

перец душистый – 4-6 горошин ;

перец черный – 8 – 10 горошин ;

гвоздика – 3 – 4 соцветия ;

лавровый лист – 2 штуки ;

зерна горчицы – 1 столовая ложка .

Приготовление:

Опята следует тщательно почистить и промыть несколько раз под проточной водой. Залить грибы водой и довести до кипения. После того как вода закипит, ее следует слить. Еще раз залить водой и дать немного соли, кипятить на медленном огне 45 минут. После этого грибы процедить. Для приготовления маринада в воде нужно развести соль, сахар и приправы, вскипятить и в конце добавить уксус. Маринад немного нагреть и добавить грибы, проварить 10 – 15 минут. Разлить по стерилизованным банкам и закрыть. Если вы не хотите ждать зимы и насладиться грибами сейчас, их можно закрыть обычными крышками и хранить в холодильнике.

Интересные советы

Прежде чем мариновать опята , рекомендуем тщательно осмотреть их. Существуют ядовитые опята , которые очень опасны . У я довитых опят шляпки имеют яркую окраску , мякоть у них ядовито - желтая.