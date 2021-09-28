Опята известны своей низкой калорийностью и высокой питательной ценностью. Мариновать опята можно легко и быстро. Эти грибы обогатят как праздничный стол, так и семейный ужин.
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Для того, чтобы маринованные опята вышли особенно удачными, следует выбрать небольшие грибы одинакового размера.
Рецепт классических маринованных опят
Время: 1 час
Порций: 4
Зимнее лакомтсво / Фото Pixabay
Ингредиенты :
- Опята – 2 килограмма.
Маринад:
- вода – 900 грамм;
- уксус – 100 грамм;
- соль – 4 чайные ложки;
- сахар – 2 столовые ложки;
- перец душистый – 4-6 горошин;
- перец черный – 8 – 10 горошин;
- гвоздика – 3 – 4 соцветия;
- лавровый лист – 2 штуки;
- зерна горчицы – 1 столовая ложка.
Приготовление:
- Опята следует тщательно почистить и промыть несколько раз под проточной водой. Залить грибы водой и довести до кипения.
- После того как вода закипит, ее следует слить. Еще раз залить водой и дать немного соли, кипятить на медленном огне 45 минут.
- После этого грибы процедить.
- Для приготовления маринада в воде нужно развести соль, сахар и приправы, вскипятить и в конце добавить уксус.
- Маринад немного нагреть и добавить грибы, проварить 10 – 15 минут. Разлить по стерилизованным банкам и закрыть.
- Если вы не хотите ждать зимы и насладиться грибами сейчас, их можно закрыть обычными крышками и хранить в холодильнике.