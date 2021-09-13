Готовит и ругается в прямом эфире: шокирующие факты о топовом кулинаре Гордоне Рамзи

Гордон Рамзи – британский шеф-повар и ресторатор, чьи заведения отмечены 16 звездами Мишлен. Сам же мэтр который год не сходит с экранов ТВ как ведущий популярнейших кулинарных шоу мира.

Гордон Рамзи – один из наиболее преуспевших поваров мира. Кулинарные шоу с его участием идут с конца 1990-х. А проложили ему дорогу к славе невероятные рецепты... и взрывной характер!

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Начинал как мойщик посуды

Первой работой Гордона было мытье горшков в индийском ресторане, недалеко от которого он вырос. С этого началось погружение парня в кулинарный мир.

Набирался опыта в Лондоне

В 1987 году Рамзи переехал в Лондон, чтобы продолжить карьеру в гостиничном деле, и начал работать в мишленовском ресторане Harveys Марко Пьера Уайта.

Замечательный кулинар / Фото gordonramsay

Работал на бермудской яхте

Было время, когда Рамзи взял на себя более спокойную роль личного шеф-повара на Бермудских островах. Он провел год, работая на частной яхте под названием Idlewild, и вместе с экипажем путешествовал по Сицилии, Сардинии и Италии.

Первый ресторан открыл в 1998 году

В 31 год Гордон Рамзи открыл свой первый ресторан в лондонском Челси. Он называется "Ресторан Гордона Рамзи" и вмещает до 45 гостей. Здесь подают блюда французской кухни. До 2001 года ресторан уже получил 3 звезды Мишлен.

Вспыльчивая личность / Фото gordonramsay

Собрал миллион на лаготворительность

С 2004 года он стал почетным покровителем Шотландской ассоциации Spina Bifida. Он часто собирает деньги через благотворительные ужины и марафоны. За все время проведения различных акций ему удалось собрать 1 миллион фунтов на благотворительность.

Представлен королевой к ордену

В 2006 году королева наградила Гордона Рамзи орденом офицера Британской империи. Кулинар чуть не пропустил церемонию, поскольку его рейс задержался.

Офицерский орден / Фото gordonramsay

Не выбирает выражений

Рамзи признается, что много ругается, но некоторые считают, что это часть его очарования. Британский "4 канал" показал эпизод "Большого британского кошмара", звездой которого был Рамзи, и они получили 51 жалобу на его ужасную лексику. За первые 40 минут ненормативная лексика звучала 115 раз.