Готовит и ругается в прямом эфире: шокирующие факты о топовом кулинаре Гордоне Рамзи
Источник:24 канал
Гордон Рамзи – британский шеф-повар и ресторатор, чьи заведения отмечены 16 звездами Мишлен. Сам же мэтр который год не сходит с экранов ТВ как ведущий популярнейших кулинарных шоу мира.
Гордон Рамзи – один из наиболее преуспевших поваров мира. Кулинарные шоу с его участием идут с конца 1990-х. А проложили ему дорогу к славе невероятные рецепты... и взрывной характер!
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Начинал как мойщик посуды
Первой работой Гордона было мытье горшков в индийском ресторане, недалеко от которого он вырос. С этого началось погружение парня в кулинарный мир.
Набирался опыта в Лондоне
В 1987 году Рамзи переехал в Лондон, чтобы продолжить карьеру в гостиничном деле, и начал работать в мишленовском ресторане Harveys Марко Пьера Уайта.
Работал на бермудской яхте
Было время, когда Рамзи взял на себя более спокойную роль личного шеф-повара на Бермудских островах. Он провел год, работая на частной яхте под названием Idlewild, и вместе с экипажем путешествовал по Сицилии, Сардинии и Италии.
Первый ресторан открыл в 1998 году
В 31 год Гордон Рамзи открыл свой первый ресторан в лондонском Челси. Он называется "Ресторан Гордона Рамзи" и вмещает до 45 гостей. Здесь подают блюда французской кухни. До 2001 года ресторан уже получил 3 звезды Мишлен.
Собрал миллион на лаготворительность
С 2004 года он стал почетным покровителем Шотландской ассоциации Spina Bifida. Он часто собирает деньги через благотворительные ужины и марафоны. За все время проведения различных акций ему удалось собрать 1 миллион фунтов на благотворительность.
Представлен королевой к ордену
В 2006 году королева наградила Гордона Рамзи орденом офицера Британской империи. Кулинар чуть не пропустил церемонию, поскольку его рейс задержался.
Не выбирает выражений
Рамзи признается, что много ругается, но некоторые считают, что это часть его очарования. Британский "4 канал" показал эпизод "Большого британского кошмара", звездой которого был Рамзи, и они получили 51 жалобу на его ужасную лексику. За первые 40 минут ненормативная лексика звучала 115 раз.