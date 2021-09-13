Відомий своїм запальним характером Гордон Рамзі – один з найуспішніших кухарів світу. Він з'являється в телевізійних шоу з кінця 1990 -х років і проклав дорогу до слави своїми неймовірними рецептами.

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Рамзі розпочинав свою кар’єру як посудомийник

Його першою роботою був мийка горщиків в індійському ресторані, недалеко від якого він виріс. Це були його перші спроби поринути у кулінарний світ.

Працював у провідних ресторанах Лондона

У 1987 році Рамзі переїхав до Лондона, щоб продовжити свою кар'єру в індустрії гостинності, і почав працювати на Марко П'єра Уайта у його нагородженому ресторані Harveys.

Чудовий кулінар / Фото gordonramsay

Бермудська яхта

Був час, коли Рамзі взяв на себе більш спокійну роль особистого шеф-кухаря на Бермудських островах. Він провів рік, працюючи на приватній яхті під назвою Idlewild, і разом з екіпажем подорожував по Сицилії, Сардинії та Італії.

Перший ресторан відкрив у 1998 році

У 31 рік Гордон Рамзі відкрив свій перший ресторан у лондонському Челсі. Він називається "Ресторан Гордона Рамзі" і вміщує до 45 гостей. Тут подають страви французької кухні. До 2001 року ресторан вже отримав 3 зірки Мішлен.

Запальна особистість / Фото gordonramsay

Благодійність

З 2004 року він став почесним покровителем Шотландської асоціації Spina Bifida. Він часто збирає гроші через благодійні вечері та марафони. За весь час проведення різноманітних акцій йому вдалося зібрати 1 мільйон фунтів на благодійність.

Почесне звання

У 2006 році королева нагородила Гордона Рамзі орденом офіцера Британської імперії. Кулінар мало не пропустив церемонію, оскільки його рейс затримався.

Офіцерський орден / Фото gordonramsay

Безперервна лайка

Рамзі зізнається, що багато лається, але деякі вважають, що це частина його чарівності. Британський "4 канал" показав епізод "Великого британського кошмару", зіркою якого був Рамзі, і вони отримали 51 скаргу на його жахливу лексику. За перші 40 хвилин ненормативна лексика звучала 115 разів.