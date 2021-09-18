Неудачное сочетание: какие продукты и напитки несовместимы

Каждый из нас хочет, чтобы трапеза радовала не только вкусом, но и обеспечивала организм необходимым количеством энергии и витаминов. Для этого нужно знать лишь несколько простых правил.

Диетолог Вейсель Джиерли рассказал о простых правилах, которых следует придерживаться во время приема пищи. По его словам, их соблюдение положительно повлияет на организм и будет способствовать лучшему усвоению пищи.

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Чай и кофе не стоит сочетать с яичницей. Эти напитки мешают усвоению железа, а в перспективе такие сочетания может привести к желудочному расстройству. Эксперт советует насладиться горячими напитками через 45 минут после приема пищи.

Чай и кофе надо отделять от пищи / Фото Pixabay

К использованию редиса и йогурта в других блюдах тоже надо относиться с осторожностью: это может стать причиной изжоги.

Чеснок и лук – тоже не лучшие "друзья". Их совместное употребление может вызвать головокружение, появление пятен на коже и нарушение работы желудка.