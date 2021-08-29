Попытки ограничить употребление сахара иногда не увенчиваются успехом, ведь сахар может скрываться там, где его не ждешь. Конечно, сахар есть и во фруктах, но они – далеко не основной источник сахара.

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Цельнозерновой хлеб

Хотя диетологи и рекомендуют употреблять такой хлеб вместо привычного, именно в этом хлебе содержание сахара значительно выше.

Скрытый ингредиент полезного продукта / Фото Food and Mood

Обезжиренные продукты

Диетические продукты, которые рассчитаны для особого питания, содержат большое количество сахара. Для сохранения привлекательности и структуры в продуктах используют подсластители, чтобы сохранить консистенцию. Сахар также выступает в качестве консерванта.

Невидимый источник / Фото Food and Mood

Каша быстрого приготовления

Такие каши – это замечательный и быстрый способ вкусно позавтракать. Такое блюдо можно с собой в дорогу или на работу. Главными плюсами является то, что для приготовления такого завтрака нужен только кипяток. Однако в таких кашах высокое содержание сахара.

Йогурты

Аппетитные йогурты имеют сладкий вкус не только благодаря натуральным фруктам, но и большому количеству сахара.

Лакомство с секретом​ / Фото Food and Mood