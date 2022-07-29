Деревянные разделочные доски – популярный выбор, который прослужит года. Этот материал обеспечивает стабильное ведение ножа и, благодаря соответствующей жесткости, не изнашивает лезвие. Однако деревянные доски легко впитывают запахи и пятна.

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Недостатком деревянных досок является пористость, которая позволяет бактериям проникать в них. По этой причине не следует использовать одну доску для мяса и других продуктов. В идеале для продуктов животного происхождения следует использовать отдельную доску. Также нужно правильно следить за ее чистотой, то есть натирать уксусом или лимоном, а лучше лимонным соком с добавлением грубой соли. Следует ухаживать за ними, регулярно пропитывая маслом – специально предназначенным для этого средством.

Незаменимый инструмент / Фото unsplash

Разделочная доска обеспечивает гигиеническую нарезку пищевых продуктов, защищая кухонные поверхности от царапин ножами. Деревянные доски нельзя мыть в посудомоечной машине, потому что они очень впитывают воду, могут деформироваться и трескаться, а также в дерево проникают нежелательные запахи и микроорганизмы.

Всегда нужный девайс / Фото unsplash

Доски изготовляют из разных пород древесины, чаще всего лиственных пород, так как у хвойных она обычно слишком мягкая (однако есть исключения). Рекомендуются разделочные доски, изготовленные из дуба, акации, вишни, кедра или ореха.