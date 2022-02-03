Да-да, с морковью готовят множество изысканных десертов. Морковный торт с сырным кремом составит отличный дуэт с чашкой ароматного чая или кофе.

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Рецепт морковного торта с сырным кремом

  • Время: 55 минут
  • Порции: 8


Фото Cafe delites

Приготовление:

  1. Разогрейте духовку до 175 градусов. Застелите 2 одинаковые круглые формы пергаментом для выпечки.

  2. В отдельной миске смешайте муку, разрыхлитель, пищевую соду, соль, корицу, имбирь и мускатный орех.

  3. В другой емкости смешайте масло, ананас, сахар и ванилин. По одному добавьте яйца и перемешайте все до однородности.

  4. Соедините смеси, добавьте тертую морковь, ¾ стакана орехов и изюм.


Фото Cafe delites

  1. Разделите тесто на две части, заполните им формы и выпекайте 40 – 45 минут.
  1. Готовым коржам дайте полностью остыть на решетке.
  1. Для крема взбейте размягченный сливочный сыр и сливочное масло (2 – 3 минуты).
  1. Добавьте ваниль и сахарную пудру, перемешивайте, пока крем не загустеет.


Фото Cafe delites

  1. Остывшие коржи смажьте сырним кремом.
  2. Обсыпьте оставшимися орешками.

Приятного аппетита!