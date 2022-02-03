Да-да, с морковью готовят множество изысканных десертов. Морковный торт с сырным кремом составит отличный дуэт с чашкой ароматного чая или кофе.
Читайте также Выбираем курочку правильно: на что стоит обращать внимание при покупке мяса
Рецепт морковного торта с сырным кремом
- Время: 55 минут
- Порции: 8
Фото Cafe delites
Приготовление:
-
Разогрейте духовку до 175 градусов. Застелите 2 одинаковые круглые формы пергаментом для выпечки.
-
В отдельной миске смешайте муку, разрыхлитель, пищевую соду, соль, корицу, имбирь и мускатный орех.
-
В другой емкости смешайте масло, ананас, сахар и ванилин. По одному добавьте яйца и перемешайте все до однородности.
-
Соедините смеси, добавьте тертую морковь, ¾ стакана орехов и изюм.
Фото Cafe delites
- Разделите тесто на две части, заполните им формы и выпекайте 40 – 45 минут.
- Готовым коржам дайте полностью остыть на решетке.
- Для крема взбейте размягченный сливочный сыр и сливочное масло (2 – 3 минуты).
- Добавьте ваниль и сахарную пудру, перемешивайте, пока крем не загустеет.
Фото Cafe delites
- Остывшие коржи смажьте сырним кремом.
- Обсыпьте оставшимися орешками.
Приятного аппетита!