З моркви можна приготувати безліч різноманітних страв, навіть десерти. Морквяний торт з сирною глазур'ю чудово підійде до чаю чи кави, або ароматного узвару.

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Рецепт морквяного торта

Час: 55 хвилин

55 хвилин Порції: 8



Фото Cafe delites

Інгредієнти:

– 295 грамів пшеничного борошна;

– 2 чайні ложки розпушувача;

– 1 чайна ложка харчової соди;

– 3/4 чайної ложки солі;

– 2 чайні ложки меленої кориці;

– 1 чайна ложка меленого імбиру;

– 1/4 чайної ложки меленого мускатного горіха;

– 1 склянка олії;

– 1/2 склянки подрібненого ананаса;

– 1 склянка коричневого цукру;

– 1 склянка білого цукру;

– 1 столова ложка чистого ванільного екстракту;

– 4 великих яйця;

– 250 грамів тертої моркви;

– 1 склянка подрібнених горіхів пекан;

– 60 грамів родзинок;

Глазур з вершкового сиру:

– 250 грамів вершкового сиру;

– 170 грамів вершкового масла;

– 4 склянки цукрової пудри;

– 1 чайна ложка чистого ванільного екстракту.

Приготування:

Розігрійте духовку до 175 градусів. Вкрийте дві однакові круглі форми пергаментом для випікання.

У окремій мисці змішайте борошно, розпушувач, харчову соду, сіль, корицю, імбир і мускатний горіх.

В іншій змішайте олію, ананас, цукор і ванілін. По одному вибивайте яйця та перемішуйте до однорідності.

Змішайте дві суміші, додайте терту моркву, 3/4 склянки горіхів і родзинки.



Фото Cafe delites

Розділіть тісто на дві частини та викладіть у форми. Випікайте 40 – 45 хвилин.

Готові коржі повністю охолодіть на решітці.

Для приготування сирної глазурі збийте розм’якшений вершковий сир і вершкове масло протягом 2 – 3 хвилин.

Додайте ваніль і цукрову пудру, перемішуйте поки глазур не стане густою.



Фото Cafe delites

Охолоджений пиріг змастіть сирною глазур'ю, зверху посипте горішками, що залишилися.

Смачного!