З моркви можна приготувати безліч різноманітних страв, навіть десерти. Морквяний торт з сирною глазур'ю чудово підійде до чаю чи кави, або ароматного узвару.

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Рецепт морквяного торта

  • Час: 55 хвилин
  • Порції: 8


Фото Cafe delites

Приготування:

  1. Розігрійте духовку до 175 градусів. Вкрийте дві однакові круглі форми пергаментом для випікання.
  1. У окремій мисці змішайте борошно, розпушувач, харчову соду, сіль, корицю, імбир і мускатний горіх.
  1. В іншій змішайте олію, ананас, цукор і ванілін. По одному вибивайте яйця та перемішуйте до однорідності.
  1. Змішайте дві суміші, додайте терту моркву, 3/4 склянки горіхів і родзинки.


Фото Cafe delites

  1. Розділіть тісто на дві частини та викладіть у форми. Випікайте 40 – 45 хвилин.
  1. Готові коржі повністю охолодіть на решітці.
  1. Для приготування сирної глазурі збийте розм’якшений вершковий сир і вершкове масло протягом 2 – 3 хвилин.
  1. Додайте ваніль і цукрову пудру, перемішуйте поки глазур не стане густою.


Фото Cafe delites

  1. Охолоджений пиріг змастіть сирною глазур'ю, зверху посипте горішками, що залишилися.

Смачного!