З моркви можна приготувати безліч різноманітних страв, навіть десерти. Морквяний торт з сирною глазур'ю чудово підійде до чаю чи кави, або ароматного узвару.
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Рецепт морквяного торта
- Час: 55 хвилин
- Порції: 8
Фото Cafe delites
Приготування:
- Розігрійте духовку до 175 градусів. Вкрийте дві однакові круглі форми пергаментом для випікання.
- У окремій мисці змішайте борошно, розпушувач, харчову соду, сіль, корицю, імбир і мускатний горіх.
- В іншій змішайте олію, ананас, цукор і ванілін. По одному вибивайте яйця та перемішуйте до однорідності.
- Змішайте дві суміші, додайте терту моркву, 3/4 склянки горіхів і родзинки.
Фото Cafe delites
- Розділіть тісто на дві частини та викладіть у форми. Випікайте 40 – 45 хвилин.
- Готові коржі повністю охолодіть на решітці.
- Для приготування сирної глазурі збийте розм’якшений вершковий сир і вершкове масло протягом 2 – 3 хвилин.
- Додайте ваніль і цукрову пудру, перемішуйте поки глазур не стане густою.
Фото Cafe delites
- Охолоджений пиріг змастіть сирною глазур'ю, зверху посипте горішками, що залишилися.
Смачного!