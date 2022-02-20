Шоколадное суфле – минимальное количество ингредиентов и работы. Его вполне можно считать идеальным завершением любого приема пищи.
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Суфле – это запеченный десерт, смешанный со взбитыми яичными белками. При выпекании воздушные пузыри в яичных белках расширяются, наполняя суфле легким воздушным вкусом. Название этого фирменного французского блюда является производным от французского глагола "souffler", что означает "дуты" или "надуты".
Рецепт шоколадного суфле
Время: 45 минут
Порций: 6
Ароматный десерт / Фото kwestiasmaku
Ингредиенты:
- 2 столовых ложки сахара;
- 100 + 50 граммо масла для смазки формы;
- 200 грамм темного шоколада;
- 6 яиц.
Для подачи:
- взбитые сливки по вкусу.
Приготовление:
- Формы для выпечки тщательно смажьте сливочным маслом, затем посыпьте сахаром.
- Шоколад разделите на кубики. Добавьте измельченное сливочное масло и, помешивая, растопите на водяной бане. Для этого поставьте миску с шоколадом и маслом на кастрюлю с нагретой водой (чтобы миску с шоколадом прогреть снизу).
- После растопки отставьте шоколадную массу на 5 минут для охлаждения.
- Отделите белки от желтков. Желтки добавьте в шоколадную массую
- Белки взбейте с щепоткой соли до стойкой массы.
- Аккуратно вмешайте взбитую пену в шоколадную массу до однородности.
- Выложите массу в форму и выпекайте 15 минут при 200 градусах.
- Подавайте со взбитыми сливками.
Приятного аппетита!