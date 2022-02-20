Шоколадное суфле – минимальное количество ингредиентов и работы. Его вполне можно считать идеальным завершением любого приема пищи.

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Суфле – это запеченный десерт, смешанный со взбитыми яичными белками. При выпекании воздушные пузыри в яичных белках расширяются, наполняя суфле легким воздушным вкусом. Название этого фирменного французского блюда является производным от французского глагола "souffler", что означает "дуты" или "надуты".

Рецепт шоколадного суфле

Время: 45 минут
Порций: 6

Ароматный десерт / Фото kwestiasmaku

Ингредиенты:

  • 2 столовых ложки сахара;
  • 100 + 50 граммо масла для смазки формы;
  • 200 грамм темного шоколада;
  • 6 яиц.

Для подачи:

  • взбитые сливки по вкусу.

Приготовление:

  1. Формы для выпечки тщательно смажьте сливочным маслом, затем посыпьте сахаром.
  2. Шоколад разделите на кубики. Добавьте измельченное сливочное масло и, помешивая, растопите на водяной бане. Для этого поставьте миску с шоколадом и маслом на кастрюлю с нагретой водой (чтобы миску с шоколадом прогреть снизу).
  3. После растопки отставьте шоколадную массу на 5 минут для охлаждения.
  4. Отделите белки от желтков. Желтки добавьте в шоколадную массую
  5. Белки взбейте с щепоткой соли до стойкой массы.
  6. Аккуратно вмешайте взбитую пену в шоколадную массу до однородности.
  7. Выложите массу в форму и выпекайте 15 минут при 200 градусах.
  8. Подавайте со взбитыми сливками.

Приятного аппетита!