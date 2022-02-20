Шоколад разделите на кубики. Добавьте измельченное сливочное масло и, помешивая, растопите на водяной бане. Для этого поставьте миску с шоколадом и маслом на кастрюлю с нагретой водой (чтобы миску с шоколадом прогреть снизу).