Шоколадне суфле – це мінімальна кількість інгредієнтів та роботи. Його цілком можна вважати ідеальним завершенням юудь-якого прийому їжі.

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Суфле — це запечений десерт, змішаний зі збитими яєчними білками. Під час випікання повітряні бульбашки в яєчних білках розширюються, наповнюючи суфле легким повітряним смаком. Назва цієї фірмової французької страви є похідною від французького дієслова "souffler", що означає "дути" або "надути".

Рецепт шоколадного суфле

Час: 45 хвилин

Порцій: 6

Ароматний десерт / Фото kwestiasmaku

Інгредієнти:

2 столові ложки цукру;

100 + 50 грамів масла для змащення форми;

200 грамів темного шоколаду;

6 яєць.

Для подачі:

збиті вершки до смаку.

Приготування:

Форми для випікання ретельно змастіть вершковим маслом, а потім посипте цукром. Шоколад розділіть на кубики. Додайте подрібнене вершкове масло і, помішуючи, розтопіть на водяній бані. Для цього поставте миску з шоколадом і маслом на каструлю з нагрітою водою (щоб миску з шоколадом прогріти знизу). Після розтоплення відставте шоколадну масу на 5 хвилин для охолодження. Відокремте білки від жовтків. Жовтки додайте в шоколадну масую Білки збийте з дрібкою солі до стійкої маси. Акуратно вмішайте збиту піну в шоколадну масу до однорідності. Викладіть масу у форму та випікайте 15 хвилин при 200 градусах. Подавайте зі збитими вершками.

Смачного!