Шоколадне суфле – це мінімальна кількість інгредієнтів та роботи. Його цілком можна вважати ідеальним завершенням юудь-якого прийому їжі.
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Суфле — це запечений десерт, змішаний зі збитими яєчними білками. Під час випікання повітряні бульбашки в яєчних білках розширюються, наповнюючи суфле легким повітряним смаком. Назва цієї фірмової французької страви є похідною від французького дієслова "souffler", що означає "дути" або "надути".
Рецепт шоколадного суфле
Час: 45 хвилин
Порцій: 6
Ароматний десерт / Фото kwestiasmaku
Інгредієнти:
- 2 столові ложки цукру;
- 100 + 50 грамів масла для змащення форми;
- 200 грамів темного шоколаду;
- 6 яєць.
Для подачі:
- збиті вершки до смаку.
Приготування:
- Форми для випікання ретельно змастіть вершковим маслом, а потім посипте цукром.
- Шоколад розділіть на кубики. Додайте подрібнене вершкове масло і, помішуючи, розтопіть на водяній бані. Для цього поставте миску з шоколадом і маслом на каструлю з нагрітою водою (щоб миску з шоколадом прогріти знизу).
- Після розтоплення відставте шоколадну масу на 5 хвилин для охолодження.
- Відокремте білки від жовтків. Жовтки додайте в шоколадну масую
- Білки збийте з дрібкою солі до стійкої маси.
- Акуратно вмішайте збиту піну в шоколадну масу до однорідності.
- Викладіть масу у форму та випікайте 15 хвилин при 200 градусах.
- Подавайте зі збитими вершками.
Смачного!