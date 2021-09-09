Ночной перекус: что съесть и не поправиться

Бывают случаи, когда голод застает нас среди ночи. Наедаться ночью не слишком полезно, но и терпеть до утра не стоит. Что делать, если проснулись и пошли к холодильнику – читайте в материале.

Каждый из нас слышал рекомамендации врачей, чо наедаться на ночь не стоит. Но иногда среди ночи так и хочется чем-то поживиться. Существует много способов утолить чувство голода до утра без вреда для здоровья.

Интересно Большинство украинцев понятия не имеют, что они едят, – Елена Косюк

Орехи

Да, этот продукт калорийный, но он может похвастаться идеальным балансом полезных жиров, белков и клетчатки. Кроме того, они довольно сытные, поэтому небольшая порция орехов – прекрасный вариант для ночной трапезы.

Киви

Этот фрукт имеет очень низкую калорийность и большое количество клетчатки и витамина С. Поэтому если в вашем холодильнике есть киви – не ограничивайте себя, даже если на улице темно.

Лучший "ночной" фрукт / Фото Pixabay

Овсянка

Мало кто слышал о факте, что овсянка, рис и ячмень – очень хороший источник мелатонина, который отвечает за сон. Если вы беспокоитесь о диете – кашу стоит сварить на воде.

Натуральный йогурт

Отличный источник кальция, который не только делает наши кости крепкими, но и улучшает качество сна. Даже если вы добавите к нему фруктов или ягоды – перекус останется низкокалорийным.

Нежирный сыр

Еще один замечательный источник кальция и белка. Даже маленькая порция сыра насытит организм и позволит забыть о чувстве голода минимум на несколько часов.