Шеф-повар предлагает приготовить к ньокки ароматный соус из шалфея или заправить их мясным болоньезе. Какой из этих вариантов заправок выбрать – выбор за вами.

Читайте также Идеальная курочка на мангале: как не испортить блюдо

Ньокки можно подавать к столу как самостоятельное блюдо, или как гарнир к мясу или рыбе.

Рецепт ньокки

  • Время: 40 минут
  • Порции: 2

ньокі
Ньокки / Фото со страницы шеф-повара

Приготовление:

  1. Для приготовления ньокки лучше выбрать картофель желтого цвета, обычно такой сорт используют для приготовления пюре.

ньокі
Процесс приготовления ньокки / Фото со страницы шеф-повара

Я запекаю картошку просто в духовке почти до полной готовности, и охлаждаю полностью. После этого очищаю от кожуры и натираю на мелкой терке, – отметил Владимир Ярославский.

  1. Добавьте в картофельную массу желтки, соль, мускатный орех, муку и тертый пармезан. Если вы выбрали вариант приготовления фиолетовых ньокки – добавьте муку краснокочанной капусты.

ньокі
Процесс приготовления ньокки / Фото со страницы шеф-повара

  1. Замесите тесто и сформируйте колбаски. Нарежьте их на небольшие кусочки.

ньокі
Процесс приготовления ньокки / Фото со страницы шеф-повара

  1. С помощью вилки или специальной дощечки, сформируйте пальцами ньокки. По необходимости можете дополнительно подсыпать муку.

ньокі
Процесс приготовления ньокки / Фото со страницы шеф-повара

  1. Отварите ньокки в подсоленной кипящей воде 2 – 3 минуты.

ньокі
Процесс приготовления ньокки / Фото со страницы шеф-повара

  1. Картофельные ньокки готовы. К ним можно выбрать любой готовый соус или приготовить его собственноручно.

ньокі
Ньокки с соусом болоньезе / Фото со страницы шеф-повара

Рецепт соуса для ньокки

  • Время: 5 минут
  • Порции: 1

Приготовление:

  1. На разогретой сковородке растопите сливочное масло.
  2. Добавьте шалфей, воду и при постоянном помешивании добавьте ньокки.
  3. Тушите до загущения соуса. Приятного аппетита!

Если заменить в рецепте шалфей на орегано, у вас получится новый вкусный вариант соуса для блюда.