Шеф-повар предлагает приготовить к ньокки ароматный соус из шалфея или заправить их мясным болоньезе. Какой из этих вариантов заправок выбрать – выбор за вами.
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Ньокки можно подавать к столу как самостоятельное блюдо, или как гарнир к мясу или рыбе.
Рецепт ньокки
- Время: 40 минут
- Порции: 2
Ньокки / Фото со страницы шеф-повара
Приготовление:
- Для приготовления ньокки лучше выбрать картофель желтого цвета, обычно такой сорт используют для приготовления пюре.
Процесс приготовления ньокки / Фото со страницы шеф-повара
Я запекаю картошку просто в духовке почти до полной готовности, и охлаждаю полностью. После этого очищаю от кожуры и натираю на мелкой терке, – отметил Владимир Ярославский.
- Добавьте в картофельную массу желтки, соль, мускатный орех, муку и тертый пармезан. Если вы выбрали вариант приготовления фиолетовых ньокки – добавьте муку краснокочанной капусты.
Процесс приготовления ньокки / Фото со страницы шеф-повара
- Замесите тесто и сформируйте колбаски. Нарежьте их на небольшие кусочки.
Процесс приготовления ньокки / Фото со страницы шеф-повара
- С помощью вилки или специальной дощечки, сформируйте пальцами ньокки. По необходимости можете дополнительно подсыпать муку.
Процесс приготовления ньокки / Фото со страницы шеф-повара
- Отварите ньокки в подсоленной кипящей воде 2 – 3 минуты.
Процесс приготовления ньокки / Фото со страницы шеф-повара
- Картофельные ньокки готовы. К ним можно выбрать любой готовый соус или приготовить его собственноручно.
Ньокки с соусом болоньезе / Фото со страницы шеф-повара
Рецепт соуса для ньокки
- Время: 5 минут
- Порции: 1
Приготовление:
- На разогретой сковородке растопите сливочное масло.
- Добавьте шалфей, воду и при постоянном помешивании добавьте ньокки.
- Тушите до загущения соуса. Приятного аппетита!
Если заменить в рецепте шалфей на орегано, у вас получится новый вкусный вариант соуса для блюда.