Шеф-кухар пропонує приготувати до ньокі ароматний соус з шавлії або заправити їх м'ясним болоньєзе. Який з цих варіантів заправок обрати – вибір за вами.

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Ньокі можна подавати до столу як самостійну страву, або як гарнір до м'яса чи риби.

Рецепт ньокі

Час: 40 хвилин

40 хвилин Порції: 2



Ньокі / Фото зі сторінки шеф-кухаря

Інгредієнти:

– 500 г готової печеної картоплі;

– 2 жовтки;

– 70 г тертого пармезану;

– 5 г солі;

– 90 г пшеничного борошна;

– тертий мускатний горіх;

– борошно червонокачанної капусти на ваш смак.

Приготування:

Для приготування ньокі краще обрати картоплю жовтого кольору, зазвичай такий сорт використовують для приготування пюре.



Процес приготування ньокі / Фото зі сторінки шеф-кухаря

Я запікаю картоплю просто в духовці майже до повної готовності, і охолоджую повністю. Після цього очищаю від шкіри, і натираю на дрібній тертці, – зазначив Володимир Ярославський.

Додайте в картопляну масу жовтки, сіль, мускатний горіх, борошно і тертий пармезан. Якщо ви обрали варіант приготування фіолетових ньокі – додайте борошно червонокачанної капусти.



Процес приготування ньокі / Фото зі сторінки шеф-кухаря

Замісіть тісто та сформуйте ковбаски. Наріжте їх на невеликі шматочки.



Процес приготування ньокі / Фото зі сторінки шеф-кухаря

За допомогою виделки або спеціальної дощечки, сформуйте пальцями ньокі. За потребою можете додатково підсипати борошно.



Процес приготування ньокі / Фото зі сторінки шеф-кухаря

Відваріть ньокі у підсоленій киплячій воді 2 – 3 хвилини.



Процес приготування ньокі / Фото зі сторінки шеф-кухаря

Картопляні ньокі готові. До них можна обрати будь-який готовий соус або приготувати його власноруч.



Ньокі з соусом болоньєзе/ Фото зі сторінки шеф-кухаря

Рецепт соусу для ньокі

Час: 5 хвилин

5 хвилин Порції: 1

Інгредієнти:

– 50 г вершкового масла;

– 2 ст. л. води;

– шавлія.

Приготування:

На розігрітій сковорідці розтопіть вершкове масло.

Додайте шавлію, воду та при постійному помішуванні додайте ньокі.

Тушкуйте до загущення соусу. Смачного!

Якщо замінити в рецепті шавлію на орегано, у вас вийде новий смачний варіант соусу для страви.