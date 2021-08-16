Домашние ньокки: рецепт картофельных палюшок на итальянский лад с соусами на выбор

Ньокки – нежные картофельные палюшки популярны в итальянской кухне. Обычно их подают с различными соусами: сливочным, болоньезе, сырным или с ароматными травами. Владимир Ярославский поделился с читателями авторским рецептом классических ньокки в которые добавил немного муки из краснокочанной капусты. Этот необычный ингредиент превратил блюдо в настоящее произведение искусства.

Шеф-повар предлагает приготовить к ньокки ароматный соус из шалфея или заправить их мясным болоньезе. Какой из этих вариантов заправок выбрать – выбор за вами.

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Ньокки можно подавать к столу как самостоятельное блюдо, или как гарнир к мясу или рыбе.

Рецепт ньокки

Время : 40 минут

: 40 минут Порции: 2



Ньокки / Фото со страницы шеф-повара

– 500 г готового печеного картофеля;– 2 желтка;– 70 г тертого пармезана;– 5 г соли;– 90 г пшеничной муки;– тертый мускатный орех;– мука краснокочанной капусты на ваш вкус.

Приготовление:

Для приготовления ньокки лучше выбрать картофель желтого цвета, обычно такой сорт используют для приготовления пюре.



Процесс приготовления ньокки / Фото со страницы шеф-повара

Я запекаю картошку просто в духовке почти до полной готовности, и охлаждаю полностью. После этого очищаю от кожуры и натираю на мелкой терке, – отметил Владимир Ярославский.

Добавьте в картофельную массу желтки, соль, мускатный орех, муку и тертый пармезан. Если вы выбрали вариант приготовления фиолетовых ньокки – добавьте муку краснокочанной капусты.



Процесс приготовления ньокки / Фото со страницы шеф-повара

Замесите тесто и сформируйте колбаски. Нарежьте их на небольшие кусочки.



Процесс приготовления ньокки / Фото со страницы шеф-повара

С помощью вилки или специальной дощечки, сформируйте пальцами ньокки. По необходимости можете дополнительно подсыпать муку.



Процесс приготовления ньокки / Фото со страницы шеф-повара

Отварите ньокки в подсоленной кипящей воде 2 – 3 минуты.



Процесс приготовления ньокки / Фото со страницы шеф-повара

Картофельные ньокки готовы. К ним можно выбрать любой готовый соус или приготовить его собственноручно.



Ньокки с соусом болоньезе / Фото со страницы шеф-повара

Рецепт соуса для ньокки

Время : 5 минут

: 5 минут Порции: 1

– 50 г сливочного масла;– 2 ст. л. воды;– шалфей.

Приготовление:

На разогретой сковородке растопите сливочное масло. Добавьте шалфей, воду и при постоянном помешивании добавьте ньокки. Тушите до загущения соуса. Приятного аппетита!

Если заменить в рецепте шалфей на орегано, у вас получится новый вкусный вариант соуса для блюда.