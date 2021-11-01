Эскаливада – любимое и очень уважаемое блюдо среди каталонцев. Все овощи нарезают произвольным способом. Испанские хозяйки обязательно перемешивают все ингредиенты в керамическом сосуде, добавляя туда каплю оливкового масла.
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Это очень нежное и аппетитное блюдо. После приготовления овощи станут мягкими, но сохранят свою форму.
Рецепт эскаливады
Время: 1 час
Порций: 2
Аппетитное блюдо Средиземноморья / Фото Нappy foodie
Ингредиенты:
- 1 большой баклажан;
- 3 сладких перца, желательно разного цвета;
- 2 головки чеснока;
- 4 кабачки;
- 1 луковица фенхеля;
- 2 луковицы;
- 3 – 4 помидора;
- сахар для потряхивания;
- соль и свежемолотый перец по вкусу;
- 60 миллилитров оливкового масла;
- несколько капель винного уксуса;
- 2 столовые ложки нарезанной петрушки.
Приготовление:
- Нагрейте духовку до 180 градусов.
- В зависимости от размера разрежьте баклажан пополам или 4 одинаковые части. Сладкий перец разрежьте на 4 одинаковые части.
- Выложите перец и баклажаны на противень.
- Разделите головку чеснока на зубки, 2 из них оставьте, а остальные положите неочищенными в противень с овощами.
- Кабачок также разделите на равные части.
- Срежьте плодоножки, зеленые побеги из фенхеля и разрежьте луковицу вдоль 4 части.
- Добавьте в сковороду кабачок, фенхель, лук и нарезанные на средние кубики помидоры.
- Посыпать овощи сахаром и приправить солью и перцем. Полейте маслом и уксусом.
- Тщательно и щепетильно перемешайте овощи.
- Поместите в духовку на 40 минут, периодически осторожно помешивая. Главное – не перемешивать слишком часто, чтобы куски не потеряли форму и не выделили излишне сока. Каждый кусок должен сохранить свою форму и потрясающий вкус.
- Когда овощи станут мягкими, переложите их в красивую посуду.
- Очистите и измельчите 2 зубчика чеснока и посыпьте им и петрушкой овощи.
- Чтобы блюдо выглядело хорошо на этом этапе, его не следует перемешивать.
- Подавайте блюдо горячей или комнатной температуры.