Эскаливада – любимое и очень уважаемое блюдо среди каталонцев. Все овощи нарезают произвольным способом. Испанские хозяйки обязательно перемешивают все ингредиенты в керамическом сосуде, добавляя туда каплю оливкового масла.

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Это очень нежное и аппетитное блюдо. После приготовления овощи станут мягкими, но сохранят свою форму.

Рецепт эскаливады

Время: 1 час
Порций: 2

Аппетитное блюдо Средиземноморья / Фото Нappy foodie

Ингредиенты:

  • 1 большой баклажан;
  • 3 сладких перца, желательно разного цвета;
  • 2 головки чеснока;
  • 4 кабачки;
  • 1 луковица фенхеля;
  • 2 луковицы;
  • 3 – 4 помидора;
  • сахар для потряхивания;
  • соль и свежемолотый перец по вкусу;
  • 60 миллилитров оливкового масла;
  • несколько капель винного уксуса;
  • 2 столовые ложки нарезанной петрушки.

Приготовление:

  1. Нагрейте духовку до 180 градусов.
  2. В зависимости от размера разрежьте баклажан пополам или 4 одинаковые части. Сладкий перец разрежьте на 4 одинаковые части.
  3. Выложите перец и баклажаны на противень.
  4. Разделите головку чеснока на зубки, 2 из них оставьте, а остальные положите неочищенными в противень с овощами.
  5. Кабачок также разделите на равные части.
  6. Срежьте плодоножки, зеленые побеги из фенхеля и разрежьте луковицу вдоль 4 части.
  7. Добавьте в сковороду кабачок, фенхель, лук и нарезанные на средние кубики помидоры.
  8. Посыпать овощи сахаром и приправить солью и перцем. Полейте маслом и уксусом.
  9. Тщательно и щепетильно перемешайте овощи.
  10. Поместите в духовку на 40 минут, периодически осторожно помешивая. Главное – не перемешивать слишком часто, чтобы куски не потеряли форму и не выделили излишне сока. Каждый кусок должен сохранить свою форму и потрясающий вкус.
  11. Когда овощи станут мягкими, переложите их в красивую посуду.
  12. Очистите и измельчите 2 зубчика чеснока и посыпьте им и петрушкой овощи.
  13. Чтобы блюдо выглядело хорошо на этом этапе, его не следует перемешивать.
  14. Подавайте блюдо горячей или комнатной температуры.