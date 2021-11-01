Ескалівада – улюблена та надзвичайно шанована страва серед каталонців. Всі овочі нарізають у довільний спосіб. Іспанські господині обов'язково перемішують всі інгредієнти у керамічній посудині, додаючи туди краплю оливкової олії.

Актуально Корисне осіннє меню: топ-3 страви, які варто додати в раціон

Це надзвичайно ніжна та апетитна страва. Після приготування овочі стануть м'якими, проте зберігатимуть свою форму.

Рецепт ескалівади

Час: 1 година

Порцій: 2

Апетитна страва Середземномор'я / Фото Нappy foodie

Інгредієнти:

1 великий баклажан;

3 солодкі перці, бажано різного кольору;

2 головки часнику;

4 кабачки;

1 цибулина фенхелю;

2 цибулини;

3-4 помідори;

цукор для притрушування;

сіль і свіжозмелений перець до смаку;

60 мілілітрів оливкової олії;

кілька крапель винного оцту;

2 столові ложки нарізаної петрушки.

Приготування:

Нагрійте духовку до 180 градусів. У залежності від розміру розріжте баклажан навпіл або 4 одинакові частини. Солодкий перець розріжте на 4 одинакові частини. Викладіть перець та баклажани на деко. Розділіть головку часнику на зубки, 2 з них залиште, а решту покладіть неочищеними у деко з овочами. Кабачок також розділіть на одинакові частини. Зріжте плодоніжки, зелені пагони з фенхелю й розріжте цибулину вздовж на 4 частини. Додайте у пательню кабачок, фенхель, цибулю та порізані на середні кубики помідори. Притрусіть овочі цукром та приправте сіллю та перцем. Полийте олією та оцтом. Ретельно та делікатно перемішайте овочі. Помістіть їх у духовку на 40 хвилин, періодично обережно помішуючи. Головне – не перемішувати надто часто, щоб шматки не втратили форму й не виділили надміру соку. Кожен шматок має зберегти свою форму та неймовірний смак. Коли овочі стануть м'якими, перекладіть їх у красивий посуд. Обчистіть та подрібніть 2 зубчики часнику й притрусіть ним та петрушкою овочі. Щоб страва мала гарний вигляд на цьому етапі, її не слід перемішувати. Подавайте страву гарячою або кімнатної температури.