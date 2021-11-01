Нотка Каталонии в каждом доме: рецепт известной на весь мир эскаливады из доступных продуктов

Каталония – особый регион в Испании, славящийся своим темпераментом, историческими достопримечательностями и невероятной кухней. Одним из известнейших блюд этой местности является эскаливада. Ее название происходит от испанского "жарить на гриле", хотя очень часто это блюдо готовят в большой сковороде.

Эскаливада – любимое и очень уважаемое блюдо среди каталонцев. Все овощи нарезают произвольным способом. Испанские хозяйки обязательно перемешивают все ингредиенты в керамическом сосуде, добавляя туда каплю оливкового масла.

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Это очень нежное и аппетитное блюдо. После приготовления овощи станут мягкими, но сохранят свою форму.

Рецепт эскаливады

Время: 1 час

Порций: 2

Аппетитное блюдо Средиземноморья / Фото Нappy foodie

Ингредиенты:

1 большой баклажан;

3 сладких перца, желательно разного цвета;

2 головки чеснока;

4 кабачки;

1 луковица фенхеля;

2 луковицы;

3 – 4 помидора;

сахар для потряхивания;

соль и свежемолотый перец по вкусу;

60 миллилитров оливкового масла;

несколько капель винного уксуса;

2 столовые ложки нарезанной петрушки.

Приготовление:

Нагрейте духовку до 180 градусов. В зависимости от размера разрежьте баклажан пополам или 4 одинаковые части. Сладкий перец разрежьте на 4 одинаковые части. Выложите перец и баклажаны на противень. Разделите головку чеснока на зубки, 2 из них оставьте, а остальные положите неочищенными в противень с овощами. Кабачок также разделите на равные части. Срежьте плодоножки, зеленые побеги из фенхеля и разрежьте луковицу вдоль 4 части. Добавьте в сковороду кабачок, фенхель, лук и нарезанные на средние кубики помидоры. Посыпать овощи сахаром и приправить солью и перцем. Полейте маслом и уксусом. Тщательно и щепетильно перемешайте овощи. Поместите в духовку на 40 минут, периодически осторожно помешивая. Главное – не перемешивать слишком часто, чтобы куски не потеряли форму и не выделили излишне сока. Каждый кусок должен сохранить свою форму и потрясающий вкус. Когда овощи станут мягкими, переложите их в красивую посуду. Очистите и измельчите 2 зубчика чеснока и посыпьте им и петрушкой овощи. Чтобы блюдо выглядело хорошо на этом этапе, его не следует перемешивать. Подавайте блюдо горячей или комнатной температуры.

Такие овощи прекрасно подойдут к жареному мясу или рыбе. Смешивайте их с макаронами или просто ешьте с запеченным в тостере хлебом. Остатки овощей можно использовать для яичницы, омлета или использовать в качестве начинки для пиццы.