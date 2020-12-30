Рецепты сладостей для новогоднего стола: от брауни к капкейков
Праздники приближаются, поэтому возникает вопрос, что подать на десерт к новогоднему столу. Вашему вниманию – три вкусных рецепта, которые понравятся всей семье.
Smachno News собрал три рецепта вкусных десертов – бисквитный рулет с шоколадным кремом, ванильные капкейки, брауни с лимоном, которые вы с легкостью можете сделать дома. Хороших и вкусных праздников вам!
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Бисквитный рулет с шоколадным кремом
Бисквитный рулет с шоколадным кремом
- Для приготовления десерта в кастрюле смешайте молоко со сливочным маслом – поставьте на огонь.
- Просейте муку через сито, чтобы не было комочков. В миске взбейте яйца с сахаром, добавьте соль, муку, разрыхлитель, ванилин сахар, молочно-масляную смесь, перемешайте до однородной констинтенции.
- Разогрейте духовку при температуре до 180 градусов. Противень выстелите пергаментом, выложите тесто и отправьте в духовку на 15 минут до готовности.
- Для приготовления крема в кастрюле смешайте молоко с сахаром, добавьте крахмал – поставьте на огонь, доведите до кипения помешивая, варите до загустения, оставьте до полного охлаждения.
- В миске взбейте сливочное масло с какао, добавьте в охлажденный крем, перемешайте до однородной констинтенции. Из теста снимите пергамент, корж смажьте кремом, сформируйте в рулет, отправьте в холодильник на 2 часа. Выложите рулет на тарелку.
Ванильные капкейки
Ванильные капкейки
- Тщательно просейте муку через сито, чтобы не было комочков. В миске взбейте сливочное масло с сахаром, добавьте яйца, ванильный экстракт, разрыхлитель, муку, молоко, перемешайте тесто до однородной констинтенции.
- Разогрейте духовку при температуре до 180 градусов. Тесто выложите в формы, выпекайте 25 минут.
- Для приготовления крема смешайте творог со сливками, взбейте миксером, отправьте на 15 минут в холодильник. Готовые пирожные смажьте кремом, выложите на тарелку.
Брауни с лимоном
Брауни
- Тщательно помойте лимон, натрите на крупной терке цедру. В миске смешайте сахар с цедрой лимона. Отдельно в миске взбейте яйца, добавь сок лимона, добавьте смесь к сахару с цедрой, перемешайте.
- В миске на водяной бане растопите шоколад со сливочным маслом, добавьте в яичную смесь, добавьте муку, разрыхлитель, перемешайте до однородной констинтенции.
- Разогрейте духовку при температуре до 180 градусов. Форму смажьте маслом, выложите брауни и выпекайте 30 минут.
- Выложите брауни на тарелку, задекорируйте на ваш вкус. Приятного аппетита!
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