Праздники приближаются, поэтому возникает вопрос, что подать на десерт к новогоднему столу. Вашему вниманию – три вкусных рецепта, которые понравятся всей семье.

Smachno News собрал три рецепта вкусных десертов – бисквитный рулет с шоколадным кремом, ванильные капкейки, брауни с лимоном, которые вы с легкостью можете сделать дома. Хороших и вкусных праздников вам!

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Бисквитный рулет с шоколадным кремом

Бисквитный рулет с шоколадным кремом

Ингредиенты:

– 150 мл молока;

– 200 г сливочного масла 82%;

– 150 г пшеничной муки;

– 40 г картофельного крахмала;

– 1 ч. л разрыхлителя;

– 250 г сахара;

– 3 яйца;

– 3 желтка;

– 10 г какао-порошка;

– 15 г ванильного сахара,

– соль.

Для приготовления десерта в кастрюле смешайте молоко со сливочным маслом – поставьте на огонь. Просейте муку через сито, чтобы не было комочков. В миске взбейте яйца с сахаром, добавьте соль, муку, разрыхлитель, ванилин сахар, молочно-масляную смесь, перемешайте до однородной констинтенции. Разогрейте духовку при температуре до 180 градусов. Противень выстелите пергаментом, выложите тесто и отправьте в духовку на 15 минут до готовности. Для приготовления крема в кастрюле смешайте молоко с сахаром, добавьте крахмал – поставьте на огонь, доведите до кипения помешивая, варите до загустения, оставьте до полного охлаждения. В миске взбейте сливочное масло с какао, добавьте в охлажденный крем, перемешайте до однородной констинтенции. Из теста снимите пергамент, корж смажьте кремом, сформируйте в рулет, отправьте в холодильник на 2 часа. Выложите рулет на тарелку.

Ванильные капкейки

Ванильные капкейки

Ингредиенты:

– 100 г сливочного масла 82%;

– 100 г сахара;

– 200 г муки;

– 100 мл молока

–1 ч. л ванильного экстракта;

–1 ч. л разрыхлителя;

– 2 яйца;

– соль. Ингредиенты для крема:

– 150 г творога;

– 50 мл сливок 33%;

– 100 г сливочного масла 82%;

– 100 г сахарной пудры.

Тщательно просейте муку через сито, чтобы не было комочков. В миске взбейте сливочное масло с сахаром, добавьте яйца, ванильный экстракт, разрыхлитель, муку, молоко, перемешайте тесто до однородной констинтенции. Разогрейте духовку при температуре до 180 градусов. Тесто выложите в формы, выпекайте 25 минут. Для приготовления крема смешайте творог со сливками, взбейте миксером, отправьте на 15 минут в холодильник. Готовые пирожные смажьте кремом, выложите на тарелку.

Брауни с лимоном

Брауни

Ингредиенты:

– 150 г сливочного масла 82%;

– 150 г сахара,

– 100 г темного шоколада;

– 1 ч. л разрыхлителя;

– 3 яйца;

– 150 г муки;

– 2 ст. л какао;

– 1 лимон.